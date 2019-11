Στενή φίλη της Whitney Houston αποκαλύπτει: "Η νύχτα που αγγίξαμε η μία την άλλη"

Σε αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή της Whitney Houston προχώρησε μια στενή φίλη της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία πέθανε από πνιγμό μετά από συνδυασμό καρδιακών προβλημάτων και χρήσης κοκαΐνης, τον Φεβρουάριο του 2012, σε ηλικία 48 ετών.

Η Robyn Crawford στο βιβλίο της υπό τον τίτλο "A Song For You: My Life with Whitney Houston", αναφέρει ότι οι δυο τους συναντήθηκαν γύρω στο 1980 στο Νιου Τζέρσι, όταν ήταν στα τέλη της εφηβείας τους και αμέσως ήρθαν κοντά. "Η φιλία μας ήταν πολύ δυνατή. Στα πρώτα στάδιά της ήταν σωματική", δήλωσε η Crawford σε συνέντευξή της στο NBC.

Και πρόσθεσε: "Ήταν κατά τη διάρκεια του πρώτου καλοκαιριού μετά την γνωριμία μας. Ήταν η πρώτη φορά που τα χείλια μας ενώθηκαν. Και δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, απλά συνέβη. Και ήταν υπέροχο. Και μετά, όχι πολύ αργότερα από τότε, περάσαμε τη νύχτα μαζί. Και εκείνη την ημέρα αγγίξαμε η μία την άλλη. Και αυτό μας έφερε πιο κοντά".

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι την ώρα που η καριέρα της απογειωνόταν, η Houston ανησυχούσε ότι ορισμένοι θα χρησιμοποιούσαν αυτή τη σχέση για να της προκαλέσουν κακό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, λίγο καιρό αφότου η τραγουδίστρια υπέγραψε ένα σημαντικό δισκογραφικό συμβόλαιο, έδωσε τέλος στην ερωτική αυτή σχέση.

"Είπε ότι δεν έπρεπε να είμαστε ερωτικά μαζί πια γιατί αυτό θα έκανε το ταξίδι μας ακόμα πιο δύσκολο. Είπε ότι αν οι άνθρωποι μάθουν για μας, θα το χρησιμοποιούσουν εναντίον μας και πίσω στα '80 έτσι αισθανόταν", γράφει η Crawford στο βιβλίο της, τονίζοντας ότι κράτησε τη σχέση τους "ασφαλή". "Δεν μιλήσαμε ποτέ για ετικέτες, όπως λεσβίες ή γκέι. Ζήσαμε μόνο τη ζωή μας και ήλπιζα ότι θα μπορούσε να είναι για πάντα".

Η Crawford γράφει ότι αποφάσισε να μοιραστεί τελικά την ιστορία της επειδή "αισθάνθηκε την ανάγκη να υψώσει το ανάστημά της για την φιλία τους".