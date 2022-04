Ezra Miller: Συνελήφθη ξανά ο ηθοποιός - Πέταξε καρέκλα σε γυναίκα και την τραυμάτισε

Συνελήφθη στη Χαβάη ως ύποπτος για επίθεση ο πρωταγωνιστής του Fantastic Beasts, Ezra Miller, λίγες εβδομάδες αφότου η αστυνομία στο Big Island συνέλαβε τον ηθοποιό για παρενόχληση.

Ο 29χρονος πρωταγωνιστής της ταινίας "The Flash" «εξοργίστηκε» αφού του ζητήθηκε να φύγει από ιδιωτική κατοικία και φέρεται να πέταξε μια καρέκλα, η οποία χτύπησε μια γυναίκα στο μέτωπο, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Χαβάης. τμήμα.

Η αστυνομία αργότερα συνέλαβε και άφησε ελεύθερο τον Miller όταν διεκόπη η κυκλοφορία, γύρω στη 1.30 π.μ. Η 26χρονη γυναίκα, έλαβε θεραπεία για ένα κόψιμο περίπου μισής ίντσας στο μέτωπό της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα "μπλεξίματα" με τον νόμο

Η νέα σύλληψη του Ezra Miller έρχεται να προστεθεί στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για παρενόχληση, καθώς τον Μάρτιο βρέθηκε σε ένα καραόκε μπαρ να αρπάζει το μικρόφωνο από μία 23χρονη κοπέλα που τραγουδούσε, ενώ στη συνέχεια ενοχλούσε συνεχώς έναν 32χρονο άντρα που έπαιζε βελάκια.

Οι διώξεις για τη σύλληψη του στο καραόκε μπαρ και ξεχωριστή υπόθεση τροχαίας είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη. Ο Miller ενεπλάκη σε μια ακόμη διαμάχη στο κέντρο της πόλης Χίλο τον περασμένο μήνα, στην οποία καλέστηκε η αστυνομία όταν ο ηθοποιός αρνήθηκε να φύγει από την περιοχή, όπως είπε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας της Χαβάης.

Ο Francis Alcain, δικηγόρος του Miller, ζήτησε να μεταφερθεί η ακροαματική διαδικασία της Τρίτης, που είχε προγραμματιστεί προηγουμένως για την επόμενη εβδομάδα, λέγοντας στο δικαστήριο ότι ο ηθοποιός «έχει διάφορες επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Καλιφόρνια και/ή στη Νέα Υόρκη» και χρειαζόταν μια άλλη ακρόαση για να λύσει το θέμα.

Τα προβλήματα του σταρ με τον νόμο αποτελούν απειλή για την καριέρα του. Το Rolling Stone ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι τα στελέχη της Warner Bros και της DC πραγματοποίησαν έκτακτη συνάντηση μετά την πρώτη σύλληψή του, στην οποία αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε μελλοντικές συνεργασίες με τον ηθοποιό.

Η τελευταία σύλληψη του Μίλερ έρχεται λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, στο οποίο ο ηθοποιός παίζει ξανά τον ρόλο του Credence Barebone. Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν επίσης στο We Need to Talk About Kevin και στο The Perks of Being a Wallflower, πρωταγωνιστεί και στην ταινία "The Flash" που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2023.

