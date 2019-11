Γενέθλια σήμερα για τις Σκάρλετ Γιόχανσον και Τζέιμι Λι Κέρτις - Πόσα κλείνουν

Γενέθλια έχουν σήμερα, 22 Νοεμβρίου, η Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια Σκάρλετ Γιόχανσον και η Αμερικανίδα ηθοποιός και συγγραφέας Τζέιμι Λι Κέρτις.

Πότε γεννήθηκαν και πόσων χρονών γίνονται σήμερα;

Σκάρλετ Γιόχανσον

Η Σκάρλετ Γιόχανσον ή Τζοχάνσον γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1984 και σήμερα γίνεται 35 χρονών.

Η καλλονή Σκάρλετ έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στο "Ζητούνται Γονείς" (North, 1994) και αργότερα έλαβε υποψηφιότητα για Independent Spirit Award Καλύτερου Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Manny & Lo (1996). Έγινε περισσότερο γνωστή με τους ρόλους της στις ταινίες "Ο Γητευτής των Αλόγων" (The Horse Whisperer, 1998) και "Φαντάσματα Εφηβείας" (Ghost World, 2001), "Το Κορίτσι Με Το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι" (Girl with a Pearl Earring, 2003) και "Χαμένοι στη Μετάφραση" (Lost in Translation, 2003) της Σοφία Κόπολα, για την οποία κέρδισε το βραβείο BAFTA Καλύτερης Ηθοποιού σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο. Και οι δύο ταινίες της έδωσαν υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Ο ρόλος της στην ταινία "Μοναχικές Καρδιές" (A Love Song for Bobby Long, 2004) χάρισε στην Γιόχανσον μια τρίτη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου. Η Γιόχανσον πήρε άλλη μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Β' Γυναικείου Ρόλου για το "Match Point" (2005) του Γούντι Άλεν. Πρωταγωνίστησε σε δύο ακόμα ταινίες του Άλεν: "Scoop" (2006) και "Vicky Cristina Barcelona" (2008). Εμφανίστηκε σε άλλα επιτυχημένα φιλμ, όπως "The Prestige" (2006) του Κρίστοφερ Νόλαν και το καλοκαιρινό blockbuster Iron Man 2 (2010). Στο casting της ταινίας "Το Κορίτσι με το Τατουάζ" (2011), η Γιόχανσον απορρίφθηκε, επειδή ήταν υπερβολικά σέξυ, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ.

Τζέιμι Λι Κέρτις

Η Τζέιμι Λι Κέρτις γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1958 και σήμερα γίνεται 61 χρονών.

Αν και ήταν αρχικά γνωστή ως «scream queen» εξαιτίας των πρωταγωνιστικών της ρόλων σε αρκετές ταινίες τρόμου νωρίς στην καριέρα της όπως "Η Νύχτα με τις Μάσκες" (Halloween, 1978), "Η Ομίχλη" (The Fog, 1980), "Σφαγή στο Κολέγιο" (Prom Night, 1980) και "Σφαγή στο Τρένο του Θανάτου" (Terror Train, 1980), η Κέρτις έχει από τότε ένα σύνολο δουλειάς που περιλαμβάνει αρκετά κινηματογραφικά είδη. Έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες "Ένα Ψάρι που το Ελεγαν Γουάντα" (A Fish Called Wanda, 1988), "Το Κορίτσι Μου" (My Girl, 1991), "Νέος Για Πάντα" (Forever Young, 1992), "Ποιος Έπνιξε τη Μόνα;" (Drowning Mona, 2000), "Απίστευτη Παρασκευή" (Freaky Friday, 2003) και "Πάλι Εσύ" (You Again, 2010).

Η Κέρτις έχει βραβευτεί με BAFTA για την ερμηνεία της στην ταινία "Πολυθρόνα για Δύο" (Trading Places, 1983) και με δύο Χρυσές Σφαίρες για την ταινία "Αληθινά Ψέματα" (True Lies, 1994) και τη τηλεοπτική σειρά "Anything But Love" που προβλήθηκε στο κανάλι ABC από το 1989 μέχρι το 1992. Το βιβλίο της "Today I Feel Silly, and Other Moods That Make My Day" εμφανίστηκε στη μπεστ-σέλερ λίστα των The New York Times. Η Κέρτις έχει εμφανιστεί σε διαφημίσεις και είναι blogger για την εφημερίδα The Huffington Post. Είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη Κρίστοφερ Γκεστ. Πατέρας της ήταν ο, επίσης ηθοποιός, Τόνι Κέρτις.