Γιατί η Sarah Jessica Parker δεν μοιράστηκε στα σόσιαλ τον "χαμό" του Willie Garson

Ο θάνατος του ηθοποιού, Willie Garson, που προήλθε έπειτα από μακρά "μάχη" με την ασθένεια του καρκίνου στο πάγκρεας, σκόρπισε συγκίνηση στο Χόλιγουντ, με τους συναδέλφους του να τον αποχαιρετούν στα σόσιαλ.

ADVERTISING

Η τηλεοπτική του κολλητή, Sarah Jessica Parker στη δημοφιλή πολυετή σειρά 'Sex and the City', δήλωσε, πως δεν είναι ακόμα έτοιμη να διαχειριστεί τον θάνατο του συναδέλφου της.

Η 56χρονη ηθοποιός, Parker και ο κατά ένα χρόνο μεγαλύτερός της, Garson, πρωταγωνιστούσαν μαζί στη σειρά, στους ρόλους της 'Carrie Bradsaw' και του 'Stanford Blatch'.

AP

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα people.com, η Sarah δεν είναι έτοιμη να μιλήσει για τον θάνατο του Willie Garson, όπως απάντησε στην ανάρτηση του ηθοποιού Noth, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: "Ευχαριστώ αγαπητέ Chris. Δεν είμαι ακόμη έτοιμη".

Παρ' όλα αυτά αρκετοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ, μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ,τη συγκίνησή τους για τον θάνατο του φίλου και συνεργάτη τους.

Ο 61χρονος Cantone, έπαιξε τον σύζυγο του Garson, Anthony, στο 'Sex and the City'. Οι δυο τους μάλιστα είχαν γυρίσει ήδη σκηνές για την επερχόμενη ταινία 'And Just Like That', που θα αποτελέσει συνέχεια του 'Sex and the City'.

"Δεν θα μπορούσα να είχα έναν πιο λαμπρό, τηλεοπτικό συνεργάτη. Είμαι συντετριμμένος και απλά με κυριεύει η θλίψη", έγραψε ο ηθοποιός στο Twitter, την Τρίτη (21/09). "Έφυγε πολύ νωρίς από όλους μας. Ήσουν ένα δώρο από τους θεούς, γλυκέ Willie. Ξεκουράσου...σ 'αγαπώ."

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις