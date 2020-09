Η Μαντόνα σκηνοθετεί τη ζωή της

Η Μαντόνα πρόκειται να σκηνοθετήσει την κινηματογραφική βιογραφία της, σύμφωνα με το Variety. Επιπλέον, συγγράφει το σενάριο μαζί με τη βραβευμένη με Όσκαρ σεναριογράφο Brook Maurio, γνωστή ως Diablo Cody (τους περασμένους μήνες η σταρ της ποπ αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο των συναντήσεών τους για τη συγγραφή του σεναρίου). Η ταινία, στην οποία δεν έχει προς το παρόν τίτλο, θα είναι παραγωγή υπό την ομπρέλα της Universal Pictures, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε καστ ηθοποιών.

«Θέλω να μεταφέρω το απίστευτο ταξίδι στο οποίο με πήγε η ζωή, ως καλλιτέχνη, μουσικό χορεύτρια – έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του σ' αυτόν τον κόσμο» ανέφερε, σε ανακοίνωση, η Madonna, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Το επίκεντρο σε αυτή την ταινία θα είναι πάντα η μουσική. Η μουσική με έκανε να προχωρώ και η τέχνη με κράτησε στη ζωή. Υπάρχουν τόσες πολλές συγκλονιστικές ιστορίες που δεν έχουν εξιστορηθεί και ποιος καλύτερα να τις πει αν όχι εγώ. Είναι βασικό, με τη φωνή μου και το όραμά μου, να μοιραστώ τη βόλτα με το τρενάκι του λούνα παρκ της ζωής μου».

Η παραγωγός Amy Pascal – η οποία θα δουλέψει στο πρότζεκτ και στο παρελθόν είχαν με τη Madonna δουλέψει μαζί στο κλασικό του 1992 «A League of Their Own» – είπε ότι αυτή η ταινία είναι για αυτήν «μια δουλειά αγάπης. Ξέρω τη Madonna από τότε που, μαζί, κάναμε το “A League of Their Own” και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο συναρπαστικό από τη συνεργασία μου μαζί της και με την Diablo για να φέρουμε την αληθινή ιστορία της ζωής της στη μεγάλη οθόνη μαζί με την Donna (σ.σ. το στέλεχος της Universal, Donna Langley) και τους εταίρους μας στη Universal».

