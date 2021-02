Jenna Jameson: "Ο Μέριλιν Μάνσον φαντασιωνόταν να με κάψει ζωντανή"

Η Jenna Jameson πρόσθεσε τη δική της μαρτυρία στις κατηγορίες που ήδη έχουν δημοσιευθεί εναντίον του Μέριλιν Μάνσον. Όπως αναφέρει η πρώην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, ο Μάνσον "φαντασιωνόταν" να την κάψει ζωντανή, ενώ συχνή ήταν η χρήση βίας στις προσωπικές τους στιγμές.

Η Jameson διατήρησε μια σύντομη ερωτική σχέση μαζί του το 1997. Η νυν σύζυγος του επιχειρηματία Lior Bitton μίλησε στη DailyMail δίνοντας λεπτομέρειες για τις εμπειρίες της. Όπως λέει, διέκοψε τη σχέση μαζί του, πριν της προκαλέσει "υπερβολική ζημιά".

"Η σχέση μας ήταν παράξενη. Δεν κράτησε πολύ γιατί μεταξύ άλλων, φαντασιωνόταν να με κάψει ζωντανή. Σεξουαλικά, του άρεσε διαρκώς να δαγκώνει, και αυτό ήταν ανησυχητικό" είπε η ίδια.

Η Jameson πρόσθεσε πως όλα όσα έγιναν πραγματοποιήθηκαν με τη δική της συναίνεση, ωστόσο, αποφάσισε να χωρίσει μαζί του όταν της αποκάλυψε τις διαστροφές του.

"Όταν άρχισε να με βρίζει, του είπε "αντίο Μπράιαν" (το πραγματικό του όνομα είναι Brian Hugh Warner). Επίσης, δεν διασκέδαζα με τις δαγκωνιές και τους μώλωπες από τα χτυπήματά του".

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 1997 στην πρεμιέρα της ταινίας Private Parts, στην οποία η Jameson είχε ένα μικρό ρόλο. Την εποχή εκείνη, η 46χρονη ήταν παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών και σκηνοθέτη, Brad Armstrong. Η αρχή της ερωτικής σχέσης των δύο, περιλαμβάνεται στην αυτοβιογραφία της Jameson με λεπτομέρειες.

Στο βιβλίο της, "How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale", η Jameson περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών που έκανε μαζί του, καθώς και το σώμα του που ήταν γεμάτο ουλές. "Κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, εκείνος επέμενε να "απομυζά" το κάτω μέρος του βραχίονά της "σαν βαμπίρ". "Αλλά όσο περισσότερο τον γνώριζα, τόσο πιο περίεργος γινόταν", γράφει η Jameson, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως της μιλούσε για φαντασιώσεις του όπως το να τη δει να κάνει σεξ με άλλο μέλος της μπάντας του (τον Twiggy Ramirez). "Μου περιέγραφε πως ήθελε να δει κορίτσια να κάνουν σεξ με προσθετικά άκρα", αναφέρει ακόμη. "Δεν ήξερα τι απ' όλα αυτά ήταν αλήθεια ή αν έκανε πλάκα". Η σχέση των δύο είχε αποκαλυφθεί από τον ίδιο τον Μάνσον στην εκπομπή του Howard Stern.

O Marilyn Manson JOEL RYAN/INVISION/AP

Σημειώνεται πως μετά τις κατηγορίες εναντίον του Μάνσον για κακοποιήσεις, η δισκογραφική Loma Vista Recordings, αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία μαζί του. Συνολικά, πέντε γυναίκες μέχρι τώρα έχουν διατυπώσει κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες και η αμερικανίδα ηθοποιός Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, και πρώην σύντροφός του.

"Το όνομα αυτού που με κακοποιούσε είναι Μπράιαν Γουόρνερ, γνωστός στον κόσμο ως Μέριλιν Μάνσον. Ξεκίνησε να με αποπλανά όταν ήμουν έφηβη και με κακοποιούσε φρικτά επί χρόνια. Υπέστην πλύση εγκεφάλου και με χειραγώγησε ώστε να υποταχθώ", έγραψε η ίδια στο Instagram, σε μια ανακοίνωση που πυροδότησε αντιδράσεις. Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ είχε μιλήσει και στο παρελθόν για κακοποιήσεις που είχε υποστεί, χωρίς να κατονομάζει όμως τον άνδρα που τη "χρησιμοποιούσε", όταν ήταν ακόμη έφηβη.

Σε απάντησή του μέσω του Instagram, ο ίδιος ο τραγουδιστής έγραψε ότι οι ερωτικές του σχέσεις υπήρξαν πάντα συναινετικές. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις του Metall Hammer για το θέμα, το οποίο προς τιμή του ανακοίνωσε πως στέκεται στο πλευρό των γυναικών που αποφασίζουν να μιλήσουν για όσα έζησαν σε τοξικές σχέσεις. Μάλιστα, ο Μάνσον είχε ακυρώσει τη συνέντευξή του όταν αισθάνθηκε πως δέχθηκε πίεση από το περιοδικό. Μία από τις ερωτήσεις που ετέθη ήταν το πώς αισθάνθηκε όταν άκουσε την ομιλία της πρώην συντρόφου του στο Κογκρέσο, στα πλαίσια ημερίδας για την έμφυλη βία.

"Οι ιδιωτικές μου σχέσεις υπήρξαν ανέκαθεν συναινετικές με συντρόφους που είχαν την ίδια νοοτροπία με εμένα. Ανεξαρτήτως από το πώς και γιατί άλλες επιλέγουν τώρα να παρουσιάσουν στρεβλά το παρελθόν, αυτή είναι η αλήθεια", ανέφερε ο Μάνσον.

Το 2009, σε συνέντευξή του στο Spin, ο Μάνσον ανέφερε πως το κομμάτι "I Want to Kill You Like They Do in The Movies", "είναι μέρος των φαντασιώσεών μου". Απαντώντας σε ερώτηση για την πρώην του, Ρέιτσελ Γουντ, πρόσθετε πως "ναι, έχω φαντασιώσεις κάθε μέρα να της σπάσω το κεφάλι με ένα σφυρί". Μάλιστα, είχε δηλώσει πως το 2008, όταν εκείνη τον απέφευγε, χάραξε 158 φορές το πρόσωπό του και τα χέρια του με ένα ξυράφι.

Άλλες 4 γυναίκες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι είχαν ερωτική σχέση με τον τραγουδιστή, τον κατηγόρησαν χθες για χειραγώγηση, παρενόχληση, κακοποίηση και απειλές. Η μία εξ αυτών, η σχέση της οποίας ξεκίνησε το 2015, κατήγγειλε επίσης περιστατικά βιασμών.

Οι γυναίκες, κάποιες εκ των οποίων ήταν θαυμάστριές του, τον κατηγορούν για αποπλάνηση, χειραγώγηση και για εξώθηση στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. H Ashley Walters έγραψε πως μετά τη σχέση τους υπέφερε από μετατραυματικό στρες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Sarah McNeilly έγραψε πως ο τραγουδιστής κέρδιζε αρχικά την εμπιστοσύνη των συντρόφων του, πριν γίνει χειριστικός. "Θέλω να τον δω αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη για όσα έχει κάνει", αναφέρει η ίδια. Ανάλογη ήταν και η μαρτυρία της Ashley Lindsay Morgan, η οποία ανέφερε πως "αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άλλα κορίτσια περνούν την πόρτα της διαστροφής του, τους προκαλεί μεγάλη ζημιά".

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάνσον έχτισε ολόκληρη την καριέρα του πάνω στη γκρίζα περιοχή ανάμεσα στο αποδεκτό και την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Ωστόσο, το "Me Too" ήρθε τώρα να αποκαλύψει τις πρακτικές εκείνες που δε μένουν στα πλαίσια της τέχνης, αλλά γίνονται εφιαλτική πραγματικότητα για γυναίκες που θυματοποιούνται σε όλο τον πλανήτη, και πλέον βρίσκουν τη δύναμη και το πλαίσιο για να ενώσουν τις φωνές τους.

