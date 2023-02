Κατερίνα Στανίση - J2US: Η επική απάντηση στον Νίκο Κοκλώνη

Στη σκηνή του Just The Two Of Us, μαζί με τον Παντελή Τουτουντζή, ανέβηκε η Κατερίνα Στανίση το Σάββατο (18/2), στην πρεμιέρα του νέου κύκλου με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Το νέο ζευγάρι του μουσικού σόου κλήθηκε να ερμηνεύσει την μεγάλη επιτυχία της αείμνηστης Ρίτας Σακελαρίου "Εγώ δεν πάω μέγαρο" σε στίχους Γιώργου Παυριανού και μουσική Νίκου Τερζή.

ADVERTISING

Όταν τελείωσε το τραγούδι, ο Νίκος Κοκλώνης παρότρυνε τους παρευρισκομένους να χειροκροτήσουν θερμά την Κατερίνα Στανίση και τότε εκείνη τού έδωσε μια επική απάντηση:

"Ε, φτάνει! Χειροκρότησαν! Πόσο να χειροκροτήσουν;", με τον παρουσιαστή να μην κρύβει τη χαρά του που την έχει στο νέο κύκλο του σόου.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις