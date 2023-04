Κι όμως, ξέρεις πολύ καλά τον "Ιούδα" από τον "Ιησού από τη Ναζαρέτ" - Πού τον έχεις δει

Όλοι θυμόμαστε τον "Ιούδα Ισκαριώτη" από την τηλεοπτική υπερπαραγωγή που έχει γράψει ιστορία, "Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ" του 1977, την οποία απολαμβάνουμε κάθε Πάσχα, όπως και φέτος.

Από τους ηθοποιούς της αριστουργηματικής ταινίας, ξεχωρίζει, εκτός από τον πρωταγωνιστή Ρόμπερτ Πάουελ, ο Ίαν ΜακΣέιν, ο οποίος υποδύθηκε τον προδότη μαθητή του Χριστού.

Ο 80χρονος σήμερα Ίαν, είχε ενσαρκώσει τον "Ιούδα" σε ηλικία 34 ετών, ενώ όλα αυτά τα χρόνια ήταν ενεργός στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά δρώμενα.

Τον έχουμε δει σε εμβληματικούς μικρούς ή μεγάλους ρόλους και σας τους θυμίζουμε παρακάτω.

Στο "John Wick: Chapter 4" και όλα τα προηγούμενα

Τον Ίαν ΜακΣέιν τον είδαμε πάρα πολύ πρόσφατα στην νέα, τέταρτη, ταινία του "John Wick" με τον Κιάνου Ριβς, στην οποία επέστρεψε ως Γουίνστον Σκοτ. Ενσαρκώνει τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Continental και παλιό φίλο του Τζον Γουίκ, ενώ, μάλιστα, στο τέλος της τρίτης ταινίας τον βλέπουμε να πυροβολεί τον πρωταγωνιστή.

Ο Ίαν ΜακΣέιν έχει παίξει σε όλες τις ταινίες του franchise μέχρι στιγμής.

Το μικρό πέρασμα από το "Game Of Thrones"

Ο Ίαν ΜακΣέιν έκανε, επίσης, ένα μικρό, αλλά επικό πέρασμα από την δημοφιλή σειρά "Game Of Thrones" που είχε προκαλέσει παγκόσμιο παραλήρημα. Συγκεκριμένα, οι φαν τον θυμούνται ως θρήσκο Brother Ray, που συνάντησε τον Sandor Clegane (aka The Hound) και του έδωσε μαθήματα ζωής. Το τέλος του χαρακτήρα, ωστόσο, ήταν τραγικό, καθώς τον κρέμασε η "Brotherhood Without Banners".

Ως "Μαυρογένης" στους "Πειρατές της Καραϊβικής"

Ακόμη, ο Ίαν ΜακΣέιν έχει ενσαρκώσει τον "Μαυρογένη" στην ταινία "Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά" του 2011, με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ.

Επίσης, ήταν ο πρωταγωνιστής της πετυχημένης σειράς γουέστερν "Deadwood" κάνοντας τον αντιήρωα Αλ Σουέραντζεν, ενώ έπαιξε και στις σειρές "Οι στυλοβάτες της Γης" και "American Gods".

