Η Κιμ Καρντάσιαν "ξεσπά" για τον χωρισμό της: "Είμαι αποτυχημένη και άχρηστη"

Η τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) καταρρέει συζητώντας τα προβλήματα στο γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ (Kanye West) στο ριάλιτι που πρωταγωνιστεί «Keeping Up With the Kardashians». Είναι η πρώτη φορά που μιλάει δημοσίως για τον γάμος της και τον σύζυγό της.

Σε επεισόδιο του ριάλιτι η Κιμ μιλώντας με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κατηγορεί τον εαυτό της για τον χωρισμό λέγοντας ότι στο θέμα του γάμου είναι «αποτυχημένη» και «άχρηστη» και πως θα έπρεπε να συνεχίσει να ζει με τον Κάνιε και να μεγαλώσουν μαζί τα παιδιά τους. «Είναι ένας καταπληκτικός μπαμπάς, έκανε καταπληκτική δουλειά. Θα έπρεπε να έχει μία σύζυγο που θα στηρίζει κάθε του κίνηση και θα ταξιδεύει μαζί του και θα τα κάνει όλα, εγώ δεν μπορώ» λέει η τηλεπερσόνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

"Ειλικρινά δεν μπορώ άλλο. Γιατί βρίσκομαι στο ίδιο σημείο που έχω κολλήσει εδώ και χρόνια; Αυτός αλλάζω συνεχώς Πολιτείες, πηγαίνει παντού. Πρέπει να βρίσκομαι δίπλα του παντού για να μεγαλώνω τα παιδιά Είναι ένας υπέροχος πατέρας, κάνει μια τρομερή δουλειά. Πιστεύω ότι αξίζει κάποια που θα τον υποστηρίζει σε κάθε του κίνηση και που θα τον ακολουθεί παντού. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να έχει μια σύζυγο που θα τον υποστηρίζει σε κάθε του βήμα, που θα πηγαίνει παντού μαζί του. Εγώ δεν μπορώ. Νιώθω αποτυχημένη, ένας λούζερ", λέει χαρακτηριστικά.

"H Kιμ παλεύει πίσω από τις κάμερες για να βελτιώσει τη σχέση της με τον Κάνιε και είναι δύσκολο αυτό, καθώς προσπαθεί να κρύψει ένα μεγάλο μέρος τη απογοήτευσης, της θλίψης και του θυμού της", δήλωσε μετά το ξέσπασμα της Κιμ, η αδερφή της, Κλόε.

Η Κιμ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο μετά από έξι χρόνια γάμου και την απόκτηση τεσσάρων παιδιών.

