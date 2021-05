Κιμ Καρντάσιαν: Ξέσπασε σε κλάματα για το τέλος του σόου της - "Τραυμαπλάστ που βγαίνει από την πληγή"

Το Keeping Up with the Kardashians φτάνει στο τέλος του και η οικογένεια Καρντάσιαν δεν μπορεί να κρύψει την συγκίνησή της. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη (06/05) η οικογένεια ανακοίνωσε το τέλος του σόου στην ομάδα παραγωγής και η Κιμ Καρντάσιαν δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Σύμφωνα με το dailymail στο επεισόδιο της σειράς, η μαμά της οικογένειας, Κρις Τζένερ και οι κόρες Κιμ, Κλόη και Κόρτνεϊ Καρντάσιαν πλησιάζουν την ομάδα τους για να τους πουν ότι η 20η σεζόν της εκπομπής θα είναι η τελευταία.

"Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το πεις αυτό, εκτός από το να το πεις. Σας αγαπάμε τόσο πολύ και αυτό μοιάζει με την αποκόλληση ενός χάνζαπλαστ από την πληγή, αλλά απλά θέλαμε να σας πούμε προσωπικά ότι δεν θα προχωρήσουμε πια με την μαγνητοσκόπηση της εκπομπής.

Ήταν μια πραγματικά βασανιστική απόφαση να κάνουμε. Αυτό το ταξίδι ήταν το πιο απίστευτο πράγμα που κάναμε ποτέ και δεν μπορούμε καν να εκφράσουμε την εκτίμηση που είχαμε για εσάς με κανένα τρόπο," είπε η Κρις.

Η 36χρονη Κλόη στη συνέχεια εξέφρασε με δικά της λόγια την εκτίμησή της στην ομάδα παραγωγής.

"Ελπίζω να αισθάνεστε ότι σας σεβόμαστε και ότι σας εκτιμάμε γιατί ακόμα κι αν δεν το λέμε, πιστεύω ότι εσείς είστε η δεύτερη οικογένειά μας", είπε.

"Δεν είμαι τόσο πολύ καλή ομιλητής αλλά είμαι τόσο ευγνώμων για όλα, και για όλες τις εμπειρίες", είπε η 41χρονη Κόρτνεϊ στην ομάδα.

Μέσα σε αυτό το βαθύ κλίμα συγκίνησης, η Κιμ αποφάσισε να αποχαιρετήσει και αυτή την παραγωγή του σόου, δίχως όμως να καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

"Θέλω απλώς να ξέρετε πόσο πραγματικά σας εκτιμούμε τον καθένα από εσάς, που επιλέγετε να περνάτε χρόνο μακριά από τις οικογένειές σας, για να είστε με την δική μας τρελή οικογένεια", είπε η Κιμ κλαίγοντας.

"Η πιο δύσκολη συνομιλία που έπρεπε να έχουμε", έγραψε η Κιμ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, ενώ μοιράστηκε ένα μικρό βίντεο από το επεισόδιο.

