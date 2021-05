Λαβέρν Κοξ: Αντρες ντούμπλαραν την φωνή της transgender ηθοποιού

Η Λαβέρν Κοξ είναι μια από τις πιο γνωστές transgender ηθοποιούς σήμερα. H 49χρονη έχει εμφανιστεί στο τηλεοπτικό 'Charlie's Angels', αλλά η φήμη της εκτοξεύτηκε από το 'Orange is the New Black', την κωμική σειρά 'Mindy Project' και πρόσφατα με το 'Promising Young Woman', μια ταινία που έφτασε ως τα Όσκαρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του AVClub, η εταιρεία παραγωγής Universal φαίνεται πως στην παραγωγή της ιταλικής μεταγλώττισης της ταινίας χρησιμοποιήσε την φωνή του ηθοποιού Ρομπέρτο Πεντιτσίνι, ώστε να δώσει μια "ξεκάθαρα αρσενική χροιά" στην φωνή της πρωταγωνίστριας. Προηγουμένως είχε πράξει ανάλογα τόσο για το 'Orange is the New Black', όσο και για το 'Mindy Project'. Αντίστοιχα, για τις γερμανικές και ισπανικές εκδοχές της ταινίας, είχε επιστρατεύσεις ηθοποιούς με "βαριά" αντρική προφορά.

Η Universal προχώρησε στην επιβεβαίωση του ρεπορτάζ με -κάτι σαν-συγνώμη προς την ηθοποιό, προσπαθώντας να εξηγήσει πως δεν γνώριζαν ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί πρόβλημα, μέχρι τώρα.

"Λυπόμαστε και ζητάμε συγνώμη από την transgender κοινότητα, που μας άνοιξε τα μάτια σε μα προκατάληψη που αρκετοί από την βιομηχανία μας δεν είχαν αναγνωρίσει μέχρι τώρα. Αν και δεν υπήρξει αρνητική πρόθεση σε αυτό το λάθος, εργαζόμαστε καθημερινά για την επιδιόρθωση του. Έχουμε ξεκινήσει να ντουμπλάρουμε ξανά την φωνή της Κοξ με γυναίκες ηθοποιούς και αναβάλλουμε ημερομηνίες πρεμιέρας για την ολοκλήρωση κάθε παραγωγής" αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

