Mad Clip: Πότε κυκλοφορεί το τελευταίο άλμπουμ του - Η παράκληση των οικείων του

Στα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να κυκλοφορήσει το μεταθανάτιο άλμπουμ του διάσημου ράπερ Mad Clip, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο αδικοχαμένος τραγουδιστής είχε προλάβει να ολοκληρώσει κάποια νέα τραγούδια, προτού χάσει τη ζωή του, και αυτά θα περιλαμβάνονται στον δίσκο του, μαζί με κάποιες άλλες συνεργασίες του.

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του "κύκνειου άσματος" του Mad Clip είναι η 29η Απριλίου, ενώ το άλμπουμ θα ονομάζεται "Money And Drugs Can’t Live In Poverty", τη φράση από τα αρχικά της οποίας εμπνεύστηκε το καλλιτεχνικό όνομά του.

Στη δημοσιότητα, επίσης, δόθηκε και το εξώφυλλο του άλμπουμ του, στο οποίο απεικονίζεται ίδιος σε μαύρες και κόκκινες αποχρώσεις, έχοντας τα χέρια του σε στάση προσευχής, ενώ στο κεφάλι του διακρίνεται ένα στέμμα.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram του πρώην συνεργάτη του Mike Stathaki, η οικογένεια και οι συνεργάτες του επιθυμούν εκείνη τη μέρα να μην υπάρξει κάποια άλλη νέα κυκλοφορία από συναδέλφους του.

"29/4 είναι η επίσημη κυκλοφορία του τελευταίου album του Peter Mad Clip! Όποιος έχει σκοπό να κάνει κυκλοφορία εκείνη την μέρα, θα παρακαλούσα σαν φόρο τιμής ως προς τον Peter να την μεταθέσει για άλλη μέρα! Η μέρα αυτή ανήκει στον Peter! Money and drugs can't live in poverty!", αναφέρεται χαρακτηριστικά στις αναρτήσεις που έκανε ο Mike Stathakis.

