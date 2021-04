Μαγεία: Άντονι Χόπκινς - Σάλμα Χάγιεκ χορεύουν Dance Me To The End of Love

O Άντονι Χόπκινς

O Άντονι Χόπκινς γιόρτασε την κατάκτηση του Όσκαρ για την ταινία 'Father', χορεύοντας μαζί με μια από τις πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ, τη Σάλμα Χάγιεκ. Οι στιγμές ήταν λιτές και μαγικές.

Πέρασαν 30 χρόνια από τη 'Σιωπή των Αμνών' και ο Άντονι Χόπκινς, στην 8ή δεκαετία της ζωής του και παραμένοντας πάντα ταπεινός υπηρέτης της υποκριτικής, κέρδισε ένα ακόμα Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. ADVERTISING Ο 84χρονος ηθοποιός κάλεσε στο σπίτι του την μεξικανή ηθοποιό Σάλμα Χάγιεκ και χόρεψαν "μέχρι το τέλος της αγάπης", στους ήχους του Λέοναρντ Κοέν. Το απόσπασμα στο Twitter, μας προκαλεί δέος και χαμογελα. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ADVERTISING

SHARE: