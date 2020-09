Μαράια Κάρεϊ: "Η αδερφή μου προσπάθησε να με πουλήσει σε σωματέμπορα"

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ μίλησε ανοιχτά για τα παιδικά της τραύματα, τα οποία και αποδίδει στα μεγαλύτερα αδέρφια της, στο νέο της βιβλίο "The Meaning of Mariah Carey". Μεταξύ άλλων, επιρρίπτει ευθύνες στην αδερφή της Allison για ένα τραγικό συμβάν, το οποίο βίωσε σε ηλικία μόλις 12 ετών. Παρ΄όλα αυτά οι μνήμες δεν έχουν ξεθωριάσει.

ADVERTISING

"Ήμουν μόλις 12 ετών, όταν η αδερφή μου με νάρκωσε με valium, μου προσέφερε κοκαΐνη, με τραυμάτισε με εγκαύματα τρίτου βαθμού και αποπειράθηκε να με πουλήσει σε σωματέμπορα", εξήγησε.

Η Όπρα Γουίνφρει στην εκπομπή "The Oprah Conversation" απήυθυνε τον λόγο στην 50χρονη πλέον τραγουδίστρια, ρωτώντάς την πως αισθάνεται για τα δύο της αδέρφια, την 57χρονη Allison και τον 60χρονο Morgan, τους οποίους περιέγραψε ως "εξαιρετικά βίαιους" ενώ επέμεινε πως ήταν "κατεστραμμένοι".

Η Μαράια εξήγησε: "Σχεδόν δεν γνωριζόμαστε, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σαν να μην μεγαλώσαμε μαζί. Έλειπαν σε ταξίδια. Όταν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, είχαν ήδη καταστραφεί, κατά τη γνώμη μου. Αλλά και πάλι, δεν υπήρχα. Γεννήθηκα και πραγματικά ένιωθα σαν "outsider" μέσα στην ίδια μου την οικογένεια", παραδέχτηκε η τραγουδίστρια.

Η ίδια έκανε λόγο για εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά ενώ πρόσθεσε πως τα αδέρφια της, επί σειρά ετών, της επιτίθεντο λεκτικά. Όπως επεσήμανε, πίστευαν πάντα πως η ζωή της ήταν εξαιρετικά εύκολη και έψαχναν έναν τρόπο να πλουτίσουν 'εύκολα' όπως εκείνη. Παρ' όλα αυτά διευκρινίζει πως τα πράγματα δεν ήταν έτσι.

Μεγάλωσε γεμάτη φόβο, με μια μητέρα που την άφηνε να ζει σε ένα μη ασφαλές περιβάλλον. "Πιστεύω είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και προσπαθώ να κάνω τις ζωές των παιδιών μου υπέροχες", εξήγησε η μητέρα των διδύμων, Moroccan και Monroe.

Στο βιβλίο της η Μαράια Κάρεϊ, σημειώνει, πως ένας από τους στόχους της είναι να καταφέρει να εναρμονιστεί με αυτό το φοβισμένο κορίτσι της παιδικής της ηλικίας. "Ήρθε η ώρα να αποκτήσει φωνή, και να πει της ιστορία της έτσι όπως την βίωσε".

Σύμφωνα με την DailyMail, το βιβλίο "The Meaning of Mariah Carey" κυκλοφορεί στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται η κυκλοφορία ενός νέου δίσκου με τίτλο "The Rarities" στις 2 Οκτωβρίου.

Στο παρελθόν, η αδερφή της Allison, έχει αναφερθεί στην επίσης κακοποιημένη παιδική της ηλικία, ισχυριζόμενη πως η μητέρα της, την είχε αναγκάσει να μπει στο αυτοκίνητο ενός παιδόφιλου με σκοπό να την κακοποιήσει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.