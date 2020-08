"Μαρία η άσχημη": Topless και με φαρμακερό μήνυμα η Φιλίτσα Καλογεράκου

Η Φιλίτσα Καλογεράκου, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της "Μαρκέλλας" στην επιτυχημένη σειρά "Μαρία η άσχημη", ξεσπά με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

"Είμαι ένα κωλόπαιδο, δύσκολος άνθρωπος και ακόμα πιο δύσκολος συνεργάτης", γράφει μεταξύ άλλων. Με ειρωνικό τόνο η Φιλίτσα Καλογεράκου "ευχαριστεί" όσους βοήθησαν και βοηθούν να ξεκινήσει αλλά και να διατηρηθεί αυτή η "φήμη" στο εργασιακό της περιβάλλον.

"Είμαι ένα κωλόπαιδο, δύσκολος άνθρωπος και ακόμα πιο δύσκολος συνεργάτης. Αυτά είναι κάποια λόγια που κυκλοφορούν για μένα στη δουλειά μου. Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι κάθε άνθρωπος πασχίζει και ιδρώνει για μια τέτοια φήμη. Έτσι πάσχισα και ίδρωσα και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν να βγει αυτή η φήμη αλλά και όσους βοηθάνε ακόμα και σήμερα! Thanks guys, thanks and love you too", γράφει χαρακτηριστικά.