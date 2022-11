Marvel: Ο Chris Hemsworth εύχεται ο Thor να πεθάνει στην επόμενη ταινία

Μήπως το Thor: Love & Thunder ήταν η προτελευταία εμφάνιση του Chris Hemsworth ως Thor; Ο 39χρονος Αυστραλός ηθοποιός εξέφρασε σε μια νέα του συνέντευξη στο Vanity Fair πως θα ήθελε να πεθάνει ο Thor όταν θα εμφανιστεί ξανά στο MCU - ή τουλάχιστον να κλείσει κάπως το κεφάλαιο αυτό οριστικά.

Άλλωστε οι βετεράνοι συνάδελφοί του στους Avengers, όπως οι Chris Evans (Captain America) και Robert Downey Jr. (Iron Man), έχουν αποσυρθεί για τα καλά εδώ και καιρό και είναι από τους λίγους εναπομείναντες αρχικούς Εκδικητές εν δράσει.

Το τέλος στο Thor 5;

Ο God of Thunder του MCU δήλωσε πρακτικά ότι όταν επιστρέψει θα θέλει να είναι και η τελευταία φορά που θα παίξει τον Thor: «Ναι, σίγουρα. Νιώθω ότι μάλλον θα έπρεπε να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό αν το έκανα ξανά, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Αισθάνομαι ότι μάλλον είναι κάτι το εγγυημένο. Αισθάνομαι ότι μάλλον θα ήταν το φινάλε, αλλά αυτό δεν βασίζεται σε κάτι που μου έχει πει κανείς ή σε κάποιου είδους σχέδια. Έχεις τη γέννηση ενός ήρωα, το ταξίδι ενός ήρωα, μετά το θάνατο ενός ήρωα, και δεν ξέρω - είμαι σε αυτό το στάδιο; Ποιος ξέρει;»

Στην ερώτηση εάν οι fans θα δούνε περισσότερο Thor στο μέλλον ο Hemsworth παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει, μιας και μάλλον δεν έχει υπογράψει ακόμη τίποτα με τη Marvel. Μετά τα credits του Thor: Love & Thunder ωστόσο η Marvel υποσχέθηκε ότι ο "Thor θα επιστρέψει" κάτι που ήρθε σαν έκπληξη τόσο στον Hemsworth όσο και στον σκηνοθέτη Taika Waititi.

Όπως σημειώνουν οι Unboxholics, ο Hemsworth είχε αναγνωρίσει ότι το "Love & Thunder" ίσως να είναι η τελευταία φορά που θα κράδαινε το Mjolnir, όπως είχε δηλώσει στο ντοκιμαντέρ για τα γυρίσματα με τίτλο Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder.

Το φινάλε της ταινίας πάντως άφησε να εννοηθεί πως σίγουρα θα ξαναδούμε τον Thor σε νέες περιπέτειες και δε θα είναι μοναχός του.

