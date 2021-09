Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή: Πέθανε ο "Αστυνόμος Μάουζερ"

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και stand-up κωμικός Αρτ Μετράνο, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην αμερικανική σειρά κωμικών ταινιών "Η Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή" ως "Αστυνόμος Μάουζερ".

ADVERTISING

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε στο Hollywood Reporter ο γιος του εκλιπόντος, ο οποίος γνωστοποίησε πως ο πατέρας του πέθανε πλήρης ημερών και από φυσικά αίτια την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι του στην Πολιτεία της Φλόριντα.

Εκτός από τις εμφανίσεις τους σε δύο ταινίες της «Μεγάλης των Μπάτσων Σχολής» το 1985 και το 1986, ο Αρτ Μετράνο είχε εμφανιστεί και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές, όπως το “Happy Days”, το “All in the Family,” το “Bewitched,” “Starsky and Hutch” και το“Mod Squad”, όπως μεταδίδει το New York Post.

Ωστόσο, η καριέρα του τελείωσε κάπως άδοξα όταν το 1989 και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του, η πτώση από τη στέγη του σπιτιού του είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στη σπονδυλική του στήλη και έκτοτε ήταν τετραπληγικός.

«Ήταν στο απόγειο της καριέρας του όταν αυτό συνέβη και τότε όλα σταμάτησαν. Αλλά κατάφερε να χαρεί τη ζωή και να ξεπεράσει τις δυσκολίες» δήλωσε ο γιος του Αρτ Μετράνο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις