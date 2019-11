Μπουράκ Χακί: Η τρυφερή του ανάρτηση για τη Χαρά Παππά του GNTM 2

Ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός Μπουράκ Χακί και η παίκτρια του φετινού GNTM Χαρά Παππά είναι πολύ ερωτευμένοι και δεν σταματούν στιγμή να το δείχνουν.

Μπορεί αυτή την περίοδο να έχουν χωριστεί για ένα χρονικό διάστημα, λόγω της συμμετοχής της Χαράς στο παιχνίδι, αλλά η σχέση τους είναι πολύ δυνατή.

Ο Μπουράκ στηρίζει την σύντροφό του στα νέα της βήματα και στις προσπάθειές της να κατακτήσει τα όνειρά της, ενώ της υπενθυμίζει ότι πιστεύει πολύ σε εκείνην.

Κατά το διάστημα που η Χαρά βρίσκεται στο σπίτι του GNTM 2, ο Μπουράκ έχει δείξει την στήριξή του μέσω των social media και των αναρτήσεων που κάνει.

Ο ηθοποιός έκανε άλλη μία τέτοια, τρυφερή ανάρτηση στα stories του λογαριασμού του στο Instagram, με μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία έγραψε:

"Good luck babe, you can do it" (Καλή τύχη μωρό μου, μπορείς να το κάνεις).