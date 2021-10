No bathing: Γιατί η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ κάνουν μπάνιο σπάνια

Σπάνια μας εκπλήσσει πια το παράλληλο σύμπαν των σελέμπριτι και οι μόδες που ανά διαστήματα αναδύονται μέσα από αυτό. Το νέο trend "No bathing" έκανε πολλούς να απορούν, με την Μίλα Κούνις και τον Άστον Κούτσερ να πρωτοπορούν στην εξάπλωσή του.

Όπως αποκάλυψαν πρόσφατα οι δύο ηθοποιοί στο podcast των Dax Shepard και Monica Padman "Armchair Expert", πλένονται σπάνια. Τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους. "Αν μπορείς να δεις τη βρωμιά πάνω τους, πλύντα. Ειδάλλως είναι άσκοπο", σχολίασε ο Κούτσερ αποκαλύπτοντας παράλληλα πως "Καθημερινά σαπουνίζω μόνο τις μασχάλες και τον καβάλο μου". Η Κούνις από την άλλη, αν και δίνει αρκετή έμφαση στην καθαριότητα του προσώπου της, το σώμα της δεν το σαπουνίζει και τόσο συχνά.

Ο Shepard και η Kristen Bell ανέφεραν στο The View, πως συχνά ξεχνούν να κάνουν μπάνιο τις δύο κόρες τους, έξι και οχτώ ετών. "Είμαι μεγάλη φαν αναμονής της δυσοσμίας", ανέφερε η Μπελ. "Ξέρεις βιολογικά, πως μόλις αρχίσεις να μυρίζεις, είναι η ώρα να κάνεις μπάνιο".

Και η κατάσταση "τρίτωσε" με τον Jake Gyllenhaal. "Τελευταία ανακαλύπτω όλο και περισσότερο πόσο λιγότερο απαραίτητο είναι το μπάνιο", ανέφερε στο Vanity Fair. "Πιστεύω ακόμα, πως υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος 'μη πλυσίματος' που συμβάλλει στην καλή διατήρηση του δέρματος μας".

Αν και το "No bathing" κίνημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις κυρίως το τελευταίο διάστημα, ανά καιρούς υπήρξαν αρκετοί σελέμπριτις που το είχαν υποστηρίξει. Για παράδειγμα ο Brand Pitt είχε εξομολογηθεί πως απλά περνά τις μασχάλες του με μαντιλάκια ή ο Robert Pattinson είχε επιμείνει πως "Δεν υπάρχει κάποιο νόημα στο να λούζεις τα μαλλιά σου". Πριν από 14 χρόνια, το 2007 η Άνιστον είχε αναφέρει πως κάνει τρίλεπτα ντουζ (συμπεριλαμβανομένου του βουρτσίσματος δοντιών) προκειμένου να εξοικονομήσει νερό.

Οι σταρ του Χόλιγουντ, ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας, με μεγάλη -ωστόσο επιρροή- υποστηρίζουν πως υπάρχουν οφέλη στην λιγότερο συχνή χρήση του σαπουνιού. "Δεν απομακρύνεις τη φυσική λιπαρότητα της επιδερμίδας", επιμένει για παράδειγμα ο Shepard.

Μήπως υπάρχει μια "μέση αλήθεια"

15 εκ. ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο στη Γερμανία για προϊόντα περιποίησης του σώματος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Clean: The New Science of Skin» του Τζέιμς Χάμπλιν, που μετέφρασε και εξέδωσε στη Γερμανία ο εκδοτικός οίκος Κούνστμαν του Μονάχου. Δεν υπάρχει ομοφωνία για το τι είναι εκείνο που φροντίζει σωστά και περιποιείται σωστά το δέρμα μας, και τι το βλάπτει. Η έρευνα σε αυτό το πεδίο είναι σπάνια ανεξάρτητη από μεγάλες επιχειρήσεις της βιομηχανίας καλλυντικών. Ο Χάμπλιν είπε πρόσφατα σε περιοδικό της Süddeutsche Zeitung ότι η βιομηχανία σαπουνιού βελτίωσε αισθητά τη δημόσια υγεία και αλλά ότι κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο. «Είναι σημαντικό να πλένουμε καλά τα χέρια μας που με αυτά αγγίζουμε τα μάτια και τη μύτη. Και πρέπει να το κάνουμε ακόμη κι όταν δεν βρισκόμαστε σε πανδημία. Αλλά χρήση σαπουνιού πρέπει να γίνεται μόνο σε ορισμένα σημεία, όπως τα πόδια και τις μασχάλες. Παρόλα αυτά σε διαφημίσεις και φιλμ βλέπουμε συχνά ανθρώπους που χρησιμοποιούν σαπούνι σε όλο το σώμα, σαν να ήταν αυτοκίνητο σε πλυντήριο αυτοκινήτων» λέει χαρακτηριστικά ο Χάμπλιν. «Όποιος περνά περισσότερο χρόνο από τον αναγκαίο κάτω από το ντους, καταναλώνει περισσότερο νερό από το αναγκαίο, αγοράζει προϊόντα που τα συστατικά τους κάνουν τον γύρο της γης πριν μπουν σε πλαστικό μπουκάλι. Όποιος δεν κάνει ντους καθημερινά, στην αρχή βγάζει έντονη οσμή και νομίζει ότι λύνει το πρόβλημα με περισσότερο πλύσιμο. Αλλά μετά από ένα διάστημα το δέρμα και τα μαλλιά αποκτούν νέα ισορροπία».

Σύμφωνα με τη DW, η δερματολόγος Μάριον Μερς Κάρπι από το Μόναχο χαιρετίζει σε γενικές γραμμές αυτές τις απόψεις. «Απαιτούμε πολλά από το σώμα μας. Πολλοί πλένονται εντατικά, με πολύ ζεστό νερό και πολύ ώρα. 20 λεπτά κάτω από το ζεστό νερό είναι περιττό και δεν κάνουν καλό» λέει. «΄Άνθρωποι με δερματικές παθήσεις, όπως νευροδερματίτιδα, πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί». Η Μερς Κάπρι πιστεύει όπως και ο Χάμπλιν ότι με το καθημερινό τρίψιμο απομακρύνεται το λίπος που εκκρίνουν οι αδένες για να προστατέψουν το δέρμα. Έτσι το δέρμα ξεραίνεται και αναγκάζεται κανείς να χρησιμοποιεί λιπαντικές κρέμες για να δημιουργήσει τεχνητό στρώμα λίπους. Η ίδια λέει ότι πλένεται δύο φορές την εβδομάδα και ότι χρησιμοποιεί μόνο σαπούνι. Και τέλος θυμίζει κάτι από το παρελθόν. «Ρωτήστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας, πόσο συχνά πλένονταν. Παλαιότερα μόνο μια φορά στη μπανιέρα. Και δεν βρωμούσαν».

