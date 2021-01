Ο Lil Wayne είχε τον τρόπο να πείσει τον Τραμπ να τον συγχωρήσει

Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα της hip hop σκηνής, στην ιστορία της. Έχει 'κυκλοφορήσει' 13 studio albums, αναρίθμητα mixtapes και 'πουλήσει' περισσότερα από 120.000.000 αντίτυπα, παγκοσμίως. Ανήκει στους best selling music artists του πλανήτη και είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες του 21ου αιώνα. Στις 27/9 του 2012 έγινε ο πρώτος άνδρας καλλιτέχνης που πέρασε τον Elvis Presley σε εμφανίσεις στο Billboard Hot 100. Είχε φτάσει τις 109 φορές. Ο 'Bασιλιάς' είχε 108.

ADVERTISING

Ο ίδιος λέει πως είναι 'ο καλύτερος εν ζωή rapper'. Δεδομένα η ζωή έκανε εκατομμυριούχο τον Lil Wayne. Δηλαδή, η ζωή που έζησε και την οποία 'χρησιμοποιεί' στα τραγούδια που κάνει επιτυχίες. Στα 38 η 'αξία' του εκτιμάται στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Από το 2005 έχει και τη δική του εταιρία, τη Young Money Entertainment, όπου ανήκουν οι Niki Minaj, Mack Maine, Lil Twist και διάφοροι άλλοι. Είχε και τον Drake έως το 2017 που αποφάσισε κι εκείνος να γίνει αφεντικό του εαυτού του (DreamCrew).

Αλλά γιατί διαβάζεις για αυτόν, εδώ: ήταν στη λίστα με αυτούς στους οποίους απένειμε χάρη ο Donald Trump, στην τελευταία απόφαση που πήρε ως Πρόεδρος των ΗΠΑ. Τα ερωτηματικά που προκύπτουν από αυτό που μόλις διάβασες, όπως για παράδειγμα για τι είχε καταδικαστεί ο Lil Wayne (των 13.1 εκατομμυρίων followers στο Instagram, των 34.9 εκατομμυρίων στο Twitter και των 9.88 εκατομμυρίων subscribers στο YouTube) και τι σχέση είχε με τον Trump, ώστε να 'κερδίσει' τη συγχώρεση, θα τα απαντήσουμε ευθύς αμέσως.

Ο Dwayne Michael Carter Jr. Γεννήθηκε στις 27/9 του 1982 στην υποβαθμισμένη γειτονιά της Λουιζιάνα, στη Νέα Ορλεάνη, με το όνομα Ηοllygrove. Εκεί ακόμα και σήμερα βρίσκεις όπλα και ναρκωτικά, με την ίδια ευκολία που βρίσκεις στη δική σου γειτονιά ντομάτες και μήλα. Κατά το Area Vibes η εγκληματικότητα της περιοχής είναι κατά 109% μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου και η τα εγκλήματα βίας κατά 158%.

Οι πιθανότητες που έχεις ως περαστικός, να γίνεις θύμα είναι 1 στις 20. Παρ' όλα αυτά, το Hollygrove είναι ασφαλέστερο από το 43% των πόλεων της Λουιζιάνα.

Τις δεκαετίες του '80 και του '90 οι πυροβολισμοί ήταν στα καθημερινά φαινόμενα. Το 2017 οι αρχές εγκατέστησαν κάμερες ασφαλείας. Παρατηρήθηκε μια κάποια μείωση, αλλά δεν κράτησε για πολύ η χαρά. Το Νοέμβριο του 2020 οι αρχές της περιοχής συνεργάστηκαν με τις ομοσπονδιακές αρχές, για να ερευνήσουν το νέο κύμα βίας που είχε συμπληρώσει τρεις εβδομάδες.

Ο Lil Wayne μεγάλωσε με όλα αυτά, ως μέρος της ζωής του, συν την εγκατάλειψη του πατέρα του, όταν ήταν 2 χρόνων. Αυτός ήταν ο λόγος που 'έβγαλε' το D από το καλλιτεχνικό του όνομα 'αφού Dwayne λένε και τον πατέρα μου, με τον οποίον δεν είχα ποτέ την παραμικρή σχέση'. Η μητέρα του (μαγείρισσα στο επάγγελμα) έμεινε έγκυος σε εκείνον, όταν ήταν 19 χρόνων. Μετά την εξαφάνιση του πατέρα του παιδιού της, με τον οποίον είχε πάρει διαζύγιο παντρεύτηκε τον Reginald McDonald 'τον οποίον θεωρώ πραγματικό μου πατέρα'. Τον έχει κάνει και tattoo.

Άρχισε να πειραματίζεται με τις μουσικές συνθέσεις, από μικρό παιδί. Στα 8 είχε έτοιμο το πρώτο rap τραγούδι του.

Αριστερά ο Birdman και δεξιά ο Slim (δηλαδή, τα αδέλφια Williams) και στη μέση ο Lil Wayne, τον Ιούνιο του 2007 στα BET Awards. ASSOCIATED PRESS

Όταν ήταν 9 τον εντόπισε ένας τοπικός rapper, με το όνομα Birdman (Bryan Williams), σε δισκοπωλείο.

Έγινε μέντορας του. Τρία χρόνια μετά, το 1992 τον έκανε μέλος της εταιρίας που είχε φτιάξει μαζί με τον αδελφό του, Slim (Ronald Williams). Το όνομα αυτής ήταν 'Cash Money Records'. Είχαν δοκιμάσει να ακολουθήσουν το δρόμο του πατέρα τους (βλ. εγκληματικότητα). Προτίμησαν να αφοσιωθούν σε κάτι που τους άρεσε -και ήταν η μουσική.

Ο Lil Wayne είχε συστηθεί στον Birdman ως ' Srimp Daddy'. Η μητέρα του ήξερε τους Williams από το σχολείο. Ήταν γνωστοί ως γκάνγκστερς. Ανησυχούσε για το παιδί της στο βαθμό που του είχε απαγορεύσει κάθε σχέση μαζί τους. Εκτός και αν ήταν άριστος μαθητής. Έγινε. Τον αποδέχθηκαν σε σχολικό πρόγραμμα για χαρισματικά παιδιά στα μαθήματα και τις τέχνες -στην μπάντα του σχολείου γνώρισε αυτόν που έγινε αργότερα μάνατζερ του. Ως μαθητής δημοτικού ήταν άριστος και μέλος της θεατρικής ομάδας.

Στα 11 πυροβόλησε τον εαυτό του, στο στήθος με όπλο 9mm.

Δεν είχε διευκρινιστεί αν ήταν ατύχημα ή απόπειρα αυτοκτονίας. Ο ίδιος είχε πει σε κάποιες από τις πρώτες του συνεντεύξεις πως μια μέρα που ήταν μόνος στο σπίτι και παρακολουθούσε videos με τον Notorious BIG, έκανε χρήση μαριχουάνας και όπως έπαιζε με το όπλο της μητέρας του, επειδή δεν ήξερε πώς να το χειριστεί, αυτό εκπυρσοκρότησε. Όσα έγραψε και ερμήνευσε στο 'London Roads' που συνέθεσε και κυκλοφόρησε το 2015 άφηναν να εννοηθεί πως ήταν απόπειρα αυτοκτονίας. Τελικά, ομολόγησε το 2018 πως ήταν απόπειρα, αφότου του είπε η μητέρα του πως στο εξής του απαγόρευε να ασχοληθεί με τη rap.

Χρωστάει τη ζωή του σε έναν εκτός υπηρεσίας αστυνομικό, ονόματι Robert Hoobler (τον αποκαλεί 'Θείο Μπομπ' μέχρι σήμερα), ο οποίος επέμεινε να διακομισθεί το παιδί που ξεψυχούσε στο νοσοκομείο με περιπολικό -αντί να περιμένουν για ασθενοφόρο.

Στο βιβλίο της ζωής του αναφέρεται ότι αφότου δέχθηκε τη σφαίρα, λιποθύμησε. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, σύρθηκε έως το τηλέφωνο για να καλέσει σε βοήθεια. Μετά έπαθε νέο black out. Ένας από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι, είχε πει σε ντοκιμαντέρ πως όταν έφτασε στο διαμέρισμα, άκουγε μουσική στη διαπασών. Όσο και αν χτυπούσε, ουδείς απαντούσε. Έσπασε την πόρτα, μπήκε στο σαλόνι και άκουσε ένα παιδί να κλαίει και να λέει 'βοήθεια'. Τα μάτια του είχαν 'γυρίσει'. “Προσπαθούσα να τον κρατήσω ξύπνιο, να τον κρατήσω ζωντανό”. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε πως η σφαίρα είχε 'σφηνωθεί' 5 εκατοστά μακριά από την καρδιά του. Αν τον έβαζαν στο χειρουργείο οι πιθανότητες να βγει από αυτό ζωντανός ήταν ελάχιστες. Δεν τον 'πείραξαν'.

Στα 14 παράτησε το σχολείο, για να αφοσιωθεί στη μουσική. Βρισκόμαστε, χρονικά στο 1997 και ο λόγος που δεν συνέχισε τις σπουδές του ήταν πολύ συγκεκριμένος.

Ο McDonald απήχθη από nightclub στις 20/7 του 1997. Οι απαγωγείς τον δολοφόνησαν και πέταξαν τη σορό καταμεσής του δρόμου -από εν κινήσει αυτοκίνητο. Ο McDonald ήταν διακινητής ναρκωτικών. Ο Lil Wayne έγινε ο provider της οικογένειας του. “Η τραγωδία με έκανε άντρα” εξήγησε χρόνια μετά.

Ο Βirdman συνήθιζε να δίνει στους ράπερ ένα θέμα και εκείνοι έπρεπε να παρουσιάσουν ολοκληρωμένη δουλειά. Στο διαγωνισμό μετείχε από την αρχή, ο 'γιος' του -έτσι αποκαλούσε τον άνθρωπο μας που ανταπέδιδε εξηγώντας πως τον νιώθει ως πατέρα του. “Μου έλεγε κάθε μέρα πως διαφέρω από τους υπολοίπους. Ότι δεν είμαι γκάνγκστερ ή ηλίθιος και πως δεν πρέπει να ανησυχώ μήπως και μπλέξω και με σκοτώσουν. Μου έλεγε 'είσαι καλό παιδί. Να παραμείνεις καλό παιδί'”. Η πραγματικότητα είναι πως δεν μεγάλωσε σε σταθερό περιβάλλον, αλλά 'στο δρόμο αφού ταξιδεύαμε συνέχεια για εμφανίσεις, σε κλαμπ και στο στούντιο'. Μια από τις πρώτες φράσεις που 'σκαρφίστηκε' ο μικρός και έγινε viral ήταν το 'bling bling'. Η δεύτερη το 'drop it like it's hot'.

Ως το νεαρότερο μέρος της Cash Money Records, είχε συμμετοχές στις δουλειές νέων, ανερχόμενων καλλιτεχνών, όπως του Juvenile (Terius Gray) και του Turk (Tab Virgil Jr.). Μαζί και παρέα με τον BG (Christopher Noel Dorsey) συνέθεσαν τους Hot Boys, των εκατομμυρίων δολαρίων για έσοδα έως το τέλος του '90. Η πρώτη τους δουλειά, το Get it how u live! 'βγήκε' το 1997.

Το Billboard τους αποθέωσε, αφότου το album βρέθηκε στο Νο37 της λίστας και πούλησε περισσότερα από 400.000 αντίτυπα. Τότε σταμάτησε να διακινεί μαριχουάνα και κοκαΐνη, κάτι που έκανε από παιδί για να 'βγάζει' χαρτζιλίκι. Δεν είχε περιοριστεί στη διακίνηση. Τον πρώτο του μισθό τον έδωσε στη μητέρα του, για να αγοράσει νέο σπίτι. Το δεύτερο στην κόρη του, Reginae Carter (γεννήθηκε στις 28/11 του 1998, λίγο μετά τα 16α γενέθλια του Lil Wayne -την απέκτησε με την 14χρονη Antonia Johnson, την οποία παντρεύτηκε).

Όσο 'μεγάλωναν' οι Hot Boys μεγάλωνε και η εταιρία τους. Αργότερα προστέθηκαν σε αυτήν η Nicki Minaj και ο Drake. Τα κέρδη είχαν φτάσει το 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια, από το 1998 έως το 2020, σύμφωνα με το Forbes. Η Cash Records έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες δισκογραφικές, στην ιστορία της hip hop.

Το 1999 μαζί με το δεύτερο album των Hot Boys κυκλοφόρησε και το πρώτο προσωπικό του Lil Wayne -τα άλλα μέλη του γκρουπ είχαν αποκτήσει ήδη προσωπικές δουλειές. Δούλευε το υλικό από όταν ήταν 14. Ήταν η αρχή της δημιουργίας δικού του στιλ -της δικής του φωνής.

“Μου έλεγαν όλοι πως κάποια στιγμή πρέπει να βρω τη θέση μου στη ζωή. Συνηθίζω να λέω πως αυτό που κάνει το rap μου καλό είναι πως αφορά ό,τι είμαι και όχι το πώς θα βγάλω χρήματα. Προτεραιότητα μου είναι να δημιουργήσω καλή μουσική”.

Το 'Tha Block is Hot' κυκλοφόρησε στις 2/11 του 1999. Πήγε απευθείας στο Νο1 στη λίστα R&B/hip-hop του Billboard -και στο Νο3 του Billboard 200. Την πρώτη εβδομάδα 'πούλησε' περισσότερα από 200.000 αντίτυπα. Στον πρώτο μήνα 'έσπασε' το 'φράγμα' του 1.000.000. Αυτό που τον διαχώρισε αμέσως από όλους τους άλλους ήταν πως δεν έβριζε. Είχε πει πως “κράτησα τη γλώσσα μου σχετικά 'καθαρή' για να κάνω χαρούμενη τη μητέρα μου”. Μιλούσε για σεξ και βία και για αυτό είχε 'άδεια' να διαθέτει τη δουλειά του κατόπιν γονικής συναίνεσης.

Aν δεν σου κάνει κόπο, δες τη δουλειά του 2009 (μήνα Νοέμβριο) που έχει 287.310.062 views.

Ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο είχε έτοιμη τη δεύτερη δουλειά, στην οποία συνδύασε τα fun beats με πιο ενδιαφέροντες στίχους. Όλοι αφορούσαν τη ζωή του. Καλλιτεχνικά το συνέχισε από εκεί. Όσο πιο διάσημος γινόταν, 'άνοιγε' τα όρια με όσα έκανε εκτός σκηνής ή στούντιο. Παρεμπιπτόντως, μέχρι σήμερα έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά από ισάριθμες διαφορετικές γυναίκες. Χώρισε την πρώτη του σύζυγο δυο χρόνια μετά το γάμο τους. Τον Οκτώβριο του 2008 καλωσόρισε τον Dwayne III, τον οποίον απέκτησε με τη ραδιοφωνική παραγωγό Sarah Vivan.

Το Σεπτέμβριο του 2009 γεννήθηκε ο Cameron -η μητέρα του είναι η ηθοποιός Lauren London- και το Νοέμβριο του ίδιου έτους η τραγουδίστρια Nivea έφερε στον κόσμο τον Neal. Το 2014 προέκυψε η φήμη πως είχε συνάψει σχέσεις με την τραγουδίστρια Christina Lillian. Την επιβεβαίωσε ο ίδιος στα μέσα του 2015. Στο τέλος εκείνου του χρόνου ανακοινώθηκε ο χωρισμός.

Ακολούθησε ο αρραβώνας του με το plus size model La'Tecia Thomas, τον οποίον διέλυσε το Μάιο του 2020. Ένα μήνα μετά έγινε ο σύντροφος ενός άλλου plus size model (της Denise Bidot) με την οποία χώρισε όταν εκείνος αποφάσισε να στηρίξει την εκστρατεία του Donald Trump. Μετά τα ξαναβρήκαν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα παθαίνει τακτικά κρίσεις επιληψίας. Σε δυο περιπτώσεις έγινε αναγκαστική προσγείωση των αεροπλάνων στα οποία είχε επιβιβαστεί, ενώ λόγω αυτών έχει ακυρώσει αρκετές εμφανίσεις. Είχε παραδεχθεί πως παίρνει συνταγογραφημένα χάπια.

Ο Lil Wayne, στις 26 Απριλίου του 2006, όταν συνελήφθη για κατοχή όπλου. Ήταν ήδη ο 'best-selling rappers'. ASSOCIATED PRESS

Tα μπλεξίματα του με το νόμο

✘ Τον Ιούλιο του 2007 συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, μετά ένα live, για χρήση μαριχουάνας έξω από το λεωφορείο που χρησιμοποιούσε για την τουρνέ. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο χώρο και βρήκαν ένα πιστόλι στο σημείο που καθόταν ο Lil Wayne. Είχε άδεια. Αλλά ήταν στο όνομα του μάνατζερ του. Του άσκησαν δίωξη για κατοχή όπλου και για κατοχή 'γεμάτου' όπλου. Οι δικηγόροι του στάθηκαν στο ότι το όπλο δεν άνηκε στον πελάτη τους. Επισήμαναν και ότι η αστυνομία δεν είχε νομικό δικαίωμα να ψάξει το λεωφορείο. Εκείνος δήλωσε ένοχος, τον Οκτώβρη του 2009 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών.

✘ Το 2008 συνελήφθη εκ νέου στην Αριζόνα. Αυτήν τη φορά του απαγγέλθηκαν πολλές διαφορετικές κατηγορίες για κατοχή όπλου και ναρκωτικών (μαριχουάνα, κοκαΐνη, ecstasy -και δίπλα ποσό μεγαλύτερο των 20.000 δολαρίων). Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10.000 δολαρίων, έως τη δικάσιμο στην οποία δεν εμφανίστηκε. Και δεν εμφανίστηκε γιατί ήταν στις φυλακές Rikers Island, για την ποινή της κατοχής όπλου. Αφότου εξέτισε την ποινή, ενημερώθηκε πως για τα τρία επόμενα χρόνια θα ήταν σε δικαστική επιτήρηση.

✘ Όσο ήταν στη φυλακή (στο πρώτο διάλειμμα που πήρε από τη δουλειά, μετά τα 13), έγραψε το βιβλίο με τίτλο Gone Til' November: a journal of Rikers Island) Μεταξύ όσων επισήμανε ήταν πως 'δεν θέλω να επιστρέψω σε αυτήν την π... Δεν υπάρχει τίποτα το cool στη φυλακή. Όλα είναι άσχημα, βρώμικα και χρησιμοποιημένα'.

Πάντρεψε ένα ζευγάρι συγκρατουμένων, προσελήφθη ως βοηθός πρόληψης αυτοκτονιών αφού πρώτα 'πέρασε' σχετικό τεστ (η δουλειά του ήταν να ψάχνει τα κελιά στην οκτάωρη βάρδια του, για αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δυνητικοί αυτόχειρες), απαντούσε σε fan mail και σε τηλεφωνικές κλήσεις φαν του, έλαβε ένα σενάριο από εταιρία που του πρότεινε να υποδυθεί το γιο βαρώνου των ναρκωτικών, έβρισε το Forbes 'γιατί ενώ προσπαθούσα να κρατήσω χαμηλό προφίλ δημοσίευσε λίστα που με εμφάνιζε να 'χω 'βγάλει' 20.000.000 δολάρια' και τελικά κατάλαβε πως 'όπου και αν είμαι, κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μου στερήσει τη δημιουργικότητα μου'.

✘ Το Φεβρουάριο του 2009 η δισκογραφική εταιρία RMF Productions του ζητούσε -δικαστικά- 1.3 εκατομμύρια δολάρια. Υποστήριξε πως του είχε δώσει 100.000 δολάρια για τρία live που ακυρώθηκαν. Την ίδια χρονιά ο ίδιος και η εταιρία του (Cash Money Records) κατηγορήθηκαν για copyright. Μια περίπτωση αφορούσε ιταλικούς στίχους που έγιναν αγγλικοί, χωρίς την άδεια των δημιουργών τους.

✘ Το 2012 είχαν γίνει τέσσερις οι παραγωγοί που μήνυσαν τον Lil Wayne, για δικαιώματα που δεν τους είχε πληρώσει και αφορούσαν το album 'The Carter III'. Το σύνολο των χρημάτων που του ζητούσαν έφτανε στα 3.000.000 δολάρια.

✘ To Mάρτιο του 2019 αποφάσισε να κάνει κάτι που είχε αποφύγει για πάρα πολλά χρόνια -από το 2011: να πληρώσει φόρους. Έδωσε 14.000.000 δολάρια μαζεμένα και εξόφλησε. Μετά ευχαρίστησε τον Jay Z που του έδωσε χείρα βοηθείας.

✘ Το Δεκέμβριο 2019, η ιδιωτική πτήση στην οποία είχε επιβιβαστεί με προορισμό το Μαϊάμι ερευνήθηκε -μόλις προσγειώθηκε- από διάφορες υπηρεσίες των ΗΠΑ. Οι τοπικές αρχές είχαν ειδοποιηθεί πως στο αεροπλάνο υπήρχαν ναρκωτικά και όπλα -έτσι βγήκε το ένταλμα που επέτρεπε στους εκπροσώπους του νόμου να μπουν στο χώρο και να ψάξουν. Εντόπισαν κοκαΐνη και ένα πυροβόλο όπλο. Δεν απαγγέλθηκαν ωστόσο, κατηγορίες στον Lil Wayne, σε πρώτη φάση. Απαγγέλθηκαν σε δεύτερη, έγινε κατανοητό την ημέρα που δήλωσε ένοχος (12/12 του 2020). Είχε αποδειχθεί πως το αεροσκάφος του άνηκε. Επειδή είχε καταδικαστεί ήδη μια φορά, δεν είχε δικαίωμα στην κατοχή όπλων και έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή. Αντιμετώπιζε ποινή κάθειρξης έως 10 χρόνων. Κάτι που σταμάτησε ο Trump, την τελευταία ημέρα της προεδρίας του.

Δυο μέρες μετά, ο Lil Wayne κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι -που αφορά την τελευταία του καταδίκη-, με τίτλο 'Ain't got time'.