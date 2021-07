O Βαλ Κίλμερ "σπάει", προλογίζοντας το ντοκιμαντέρ της ζωής του

Το ντοκιμαντέρ που ετοίμασαν τα Amazon Studios για τον Βαλ Κίλμερ είναι έτοιμο, με το τρέιλερ να παρουσιάζεται την Τρίτη 6/7, πριν την παγκόσμια πρεμιέρα του 'Val', στις Κάννες. Στις κινηματογραφικές αίθουσες θα παρουσιαστεί στις 23/7 και το steaming θα αρχίσει από τις 6/8 στο Amazon Prime. Στο ποστ που έκανε στο λογαριασμό του στο Instagram ανέφερε πως "νιώθω σαν να ήταν χθες, αλλά έχει περάσει μια ζωή. Όπως γράφω αυτά που διαβάζετε, το ντοκιμαντέρ μου είναι προ της πρεμιέρας στο Φεστιβάλ των Καννών. Είμαι ευγνώμων που επιλέχθηκα για αυτήν τη μεγάλη τιμή και ανυπομονώ να μοιραστώ την ιστορία της ζωής μου, μαζί σας".

Επί 40 χρόνια, ο 61χρονος ηθοποιός κινηματογραφούσε τον εαυτό του. Ναι, έφτιαξε μόνος του το audiovisual ντοκιμαντέρ της ζωής του, που περιλαμβάνει και λήψεις που έκανε ο αδελφός του, όταν εκείνος ήταν ακόμα παιδί. Ο Ουέσλι Κίλμερ πέθανε, όταν ο Βαλ ήταν ακόμα μικρός. Μεταξύ αυτών που θα παρουσιάσει είναι και ντοκουμέντα της σχέσης του με τον Τομ Κρουζ και τον Μάρλον Μπράντο -συνεργασίες που πέρασαν στην ιστορία. Για το 'Top Gun' λέει ότι “δεν ήθελα το ρόλο. Δεν με ενδιέφερε. Ο ατζέντης μου, ο οποίος εκπροσωπούσε και τον Τομ με βασάνισε έως ότου να πω το 'ναι'. Με ήθελε ο σκηνοθέτης, Τόνι Σκοτ”. Πέραν των όσων έκανε και αφορούσαν το χώρο του θεάματος, υπάρχει υλικό και από την καθημερινότητα του.

Το τρέιλερ αρχίζει με τον ίδιο να λέει "γεια. Το όνομα μου είναι Βαλ. Δεν το κάνω αυτό με όλες τις συνεντεύξεις μου. Εννοώ να σας βάλω στο σπίτι μου. Είναι κάτι που δεν κάνω. Αλλά θα το κάνω. Έζησα μια μαγική ζωή, την οποία κατέγραψα σε ένα μεγάλο βαθμό. Ήμουν ο πρώτος τύπος που ήξερα και είχε βιντεοκάμερα”. Κάνει το σπικάζ όλου του τρέιλερ, με εμφανή τη δυσκολία στην ομιλία. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι που ήθελε να κάνει. Ήθελε να τον ακούσουν όλοι να λέει “συμπεριφέρθηκα άσχημα στη ζωή μου. Συμπεριφέρθηκα γενναία, παράξενα σε μερικούς. Βλέπω τον εαυτό μου ως ευαίσθητο, έξυπνο ανθρώπινο ον, που έχει ψυχή κλόουν”.

Τώρα να θυμίσουμε και γιατί δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά ο Κίλμερ: έχει κάνει τραχειοστομία.

To 2017 o Βαλ Κίλμερ επιβεβαίωσε την πληροφορία πως είχε καρκίνο. Η διάγνωση είχε γίνει το 2014. Από το 2015 άρχισε να διαψεύδει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είχε πρόβλημα υγείας. Όλα ξεκίνησαν, όταν κάποιοι τον 'συνέλαβαν' στο UCLA Medical Center. Το Νοέμβριο του 2016, ο Μάικλ Ντάγκλας είχε αποκαλύψει πως ο φίλος του είχε καρκίνο στο λαιμό. Ο Κίλμερ είχε σχολιάσει ότι δεν ήταν αυτό το ακριβές πρόβλημα. Ώσπου τον Απρίλιο του 2017 παραδέχθηκε την πάσα αλήθεια, κατά την επίσκεψη του στο 'Ask me anything' του Reddit.

Στην ερώτηση “ο Ντάγκλας είπε πριν λίγο καιρό ότι έχεις καρκίνο, στο τελικό στάδιο. Ποια είναι η αλήθεια;” απάντησε “ο Μάικλ μάλλον ήθελε να με βοηθήσει, σε μια περίοδο που τα media ρωτούσαν πού έχω εξαφανιστεί. Είχα να ασχοληθώ με έναν καρκίνο. Η γλώσσα μου είναι ακόμα πρησμένη. Και επειδή δεν ακούγομαι όπως θα ήθελα, όπως ακουγόμουν πάντα, ο κόσμος ίσως να πιστέψει πως έχω ακόμα πρόβλημα".

