Όταν ο Τσαλίκης έριξε το πιο επικό "Thank you, Next" λόγω του Κουρκούλη

Νίκος Κουρκούλης, Γιώργος Τσαλίκης PAPADAKIS PRESS

Ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε μια πραγματική επική ανάρτηση στο "Thank you, Next" με αφορμή το φλερτ μιας νεαρής που πήγε κάπως λάθος.

Ο νεαρός τότε Γιώργος Τσαλίκης ήταν έτοιμος να υλοποιήσει το πρώτο του βίντεο κλιπ για το κομμάτι "Με χαλάει". Μιλάμε για τις αρχές των 00s που πραγματοποιούσε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, και όπως αποκαλύπτει, είχε μόλις κάνει μια από τις παρθενικές του τηλεοπτικές εμφανίσεις στη Ρούλα Κορομηλά. ADVERTISING Τον καιρό εκείνο, όπως περιγράφει ο ίδιος, είχε βρεθεί στην εταιρεία παραγωγής, "Άνωση" και εν αναμονή των ραντεβού του, μια κοπέλα του ζήτησε το τηλέφωνό του για να μιλήσουν για συνεργασία. Όπερ και εγένετο. Εκείνος έδωσε τον αριθμό του και ακολούθησε επικοινωνία με SMS. Μάλιστα, το πράγμα κλιμακώθηκε με εκείνη, όπως πάντα λέει ο δημοφιλής τραγουδιστής, να παραδέχεται πως πάντα ήθελε να κάνει κάτι ερωτικής φύσης, με τον... Κουρκούλη. Τα παρακάτω περιγράφει γλαφυρά ο Γιώργος Τσαλίκης, με ανάρτησή του, που αλλού, στο Thank you, Next. Και όπως φαίνεται, τελικά τον χάλασε που τον μπέρδεψαν με τον Νίκο Κουρκούλη ο οποίος για την ιστορία, είχε κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο το 1997. Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

