Peaches: Ο Τζάστιν Μπίμπερ μπήκε στην αγορά της κάνναβης με προϊόν αξίας 32 δολαρίων

To περασμένο Mάιο ο Τζάστιν Μπίμπερ κυκλοφόρησε τη νέα του δουλειά. Ο τίτλος ήταν “Peaches” και του έδωσε το Νο1 στο Billboard, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο. Παρεμπιπτόντως, ήταν η έβδομη φορά στην καριέρα του που βρέθηκε στην κορυφή των charts. Το θέμα μας ωστόσο, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο 27χρονος έκανε εταιρία αυτό που τραγούδησε. Δηλαδή, από πού αγοράζει κάνναβη. Οι πρώτοι στίχοι του Peaches είναι οι εξής: “I get my peaches down in Georgia, I get my weed from California”.

Σήμερα έγινε γνωστό πως ο Μπίμπερ μπήκε στη βιομηχανία της κάνναβης, λανσάροντας πακέτα αξίας 32 δολαρίων, με επτά έτοιμα τσιγάρα. Τα ονόμασε Peaches. Ναι, σαν το τραγούδι. Για τη νέα του δραστηριότητα, συνεργάστηκε με την εταιρία Palms που έχει έδρα στο Λος Άντζελες. Ενημέρωσε ωστόσο, πως το πλάνο του είναι να δημιουργήσει τη δική του γκάμα προϊόντων κάνναβης, ώστε να ξεφορτωθεί το στίγμα που αφορά τη συγκεκριμένη ουσία. Είπε και ότι ελπίζει να αφυπνίσει τη νεολαία, σε ό,τι αφορά τα θέματα ψυχικής υγείας, καθώς όπως τόνισε “για πολλούς ανθρώπους η κάνναβη είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε ό,τι αφορά τη ψυχική τους υγεία. Ήθελα να διασφαλίσω ότι κάνω κάτι που θα είναι ειλικρινές και τα Peaches ήταν μια καλή αρχή”.

Για την ιστορία, ο 27χρονος έχει ομολογήσει πως είχε θέματα ψυχικής υγείας και δεν δίστασε να μιλήσει για αυτά (αποκάλυψε πως έφτασε στο σημείο να έχει και αυτοκτονικές τάσεις), προκειμένου να βοηθηθούν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τους ίδιους δαίμονες. “Θέλω να ενθαρρύνω τους ανθρώπους που νιώθουν μόνοι και δεν αισθάνονται καλά, να μιλήσουν. Υπάρχει ελευθερία σε αυτό. Θα μπορούσα να αποφύγω πολύ πόνο, αν μιλούσα και δεν τα κρατούσα όλα μέσα μου”, είχε πει χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ Justin Bieber: Next Chapter.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να ερευνούν την επιρροή της κάνναβης στη ψυχική υγεία. Η πιο πρόσφατη έρευνα ανέφερε πως παρ' ότι υπάρχει η πεποίθηση πως η ουσία αυτή βοηθά όσους έχουν κατάθλιψη, εν τούτοις ορισμένες μελέτες έχουν καταλήξει στο ότι μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Ενημέρωσε και ότι μέρος των κερδών θα διατεθεί για τη στήριξη του Veterans Walk and Talk, φιλανθρωπικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί την κάνναβη και ψυχεδελικά, ως μέρος θεραπείας βετεράνων πολέμου. Επίσης μέρος των κερδών θα πάει στο Last Prisoner Project, που κάνει ενέργειες για τις μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις ποινές που σχετίζονται με τη μαριχουάνα.

