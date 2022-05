Πειρατές της Καραβαϊκής: Ποια διάσημη ηθοποιός συζητά να αντικαταστήσει τον Jack Sparrow του Johnny Depp

Μια από τις πιο διάσημες ανολοκλήρωτες κινηματογραφικές σειρές στην ιστορία είναι αναμφίβολα οι «Πειρατές της Καραϊβικής» (Pirates of the Caribbean). Το επιτυχημένου franchise έβγαλε την τελευταία του ταινία "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" το 2017, η οποία ωστόσο δεν ολοκλήρωσε την ιστορία του δημοφιλούς καπετάνιο Jack Sparrow, τον οποίο υποδύθηκε εκπληκτικά ο Johnny Depp.

Εν μέσω της πολυσυζητημένης δίκης για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους $50 εκατομμυρίων του Johnny Depp εναντίον της πρώην συζύγου του, Amber Heard, η Disney έκοψε επαφές με τον γνωστό ηθοποιό και τον έδιωξε από την έκτη ταινία, όταν το περίφημο δημοσίευμα της Heard στο Washington Post έκανε το γύρο του διαδικτύου το 2018.

Τώρα, η εταιρία φαίνεται πως έχει βρει αντικαταστάτη για το ρόλο του θρυλικού πειρατή. Συγκεκριμένα, ;όπως αναφέρει το Newsweek, ο παραγωγός των ταινιών "Pirates of the Caribbean", Jerry Bruckheimer, αποκάλυψε πως η Disney εργάζεται σε ένα sequel στο οποία γυναίκα θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι υπάρχουν συζυτήσεις με τη Margot Robbie, η οποία είναι η επικρατέστερη να αντικαταστήσει τον Jack Sparrow του Johnny Depp. Σημείωσε μάλιστα ότι γράφονται δύο σενάρια για τους Πειρατές, ένα με τη Robbie και ένα χωρίς αυτήν». Στην ερώτηση εάν θα επιστρέψει ο Depp στο εγγύς μέλλον, φάνηκε αρνητικός αλλά δεν το απέκλεισε τελείως.

Η Margot Robbie WILLY SANJUAN/INVISION/AP

Όπως όλα δείχνουν το έκτο Pirates of the Caribbean θα έρθει στις αίθουσες με γυναίκα πρωταγωνίστρια. Βέβαια, η Disney δεν απέρριψε εντελώς το ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστρέψει στο franchise ο Depp, αλλά βέβαια πρώτα θα πρέπει να πείσει τον ίδιο, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε πως δε θα γυρνούσε ούτε με 300 εκατομμύρια δολάρια!

Όπως σημειώνουν οι Unboxholics, πολλοί fans ζητούν την επιστροφή του Johnny Depp στους Πειρατές της Καραϊβικής, έχοντας ξεκινήσει ένα petition που έχει ξεπεράσει τις 670 χιλιάδες υπογραφές.

