Πέθανε ο διάσημος Βρετανός κωμικός, Σον Λοκ

Ο γνωστός Βρετανός κωμικός Σον Λοκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του δέρματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο ο ατζέντης του από την εταιρεία Off The Kerb Productions.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το BBC, στην ανακοίνωση του ατζέντη του αναφέρεται: "Με μεγάλη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε τον θάνατο του Σον Λοκ. Πέθανε στο σπίτι του, από καρκίνο, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του."

Ο Λοκ ήταν ένας από τους πιο διάσημους κωμικούς των Βρετανών. Ο ίδιος έγινε γνωστός κυρίως μέσα από την συμμετοχή του στο σόου 8 Out of 10 Cats του Channel 4. Η καριέρα του στην κωμωδία ξεκίνησε το 1993 στο πλευρό του Rob Newman και του David Baddiel στο σόου "Newman and Baddiel in Pieces".



Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις