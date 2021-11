Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Ποζάρει γυμνή στον φωτογραφικό φακό του συζύγου της

Στον φωτογραφικό φακό του συζύγου της, του ντράμερ Φώτη Μπερνάρντο, πόζαρε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, με το αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός, τραγουδίστρια και παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία είναι γυμνή στο μπάνιο. Τα τζάμια είναι θολωμένα από τους υδρατμούς, ενώ το πρόσωπό της φαίνεται καθαρά μέσα από μια ζωγραφισμένη καρδιά.

"Να βρεις κάποιον να σου κάνει καρδούλες στο τζάμι του μπάνιου όταν προσπαθείς να διώξεις τη μέρα από πάνω σου και από μέσα σου. Να σ' αγαπάει ακόμα κι όταν όλα είναι δύσκολα. Κυρίως τότε. Soulmate @fotisbenardo, love you for this click and everything else...", έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην ανάρτησή της.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2015 και έχει δύο κόρες.

Η ανάρτηση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου

