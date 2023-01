Πιο ερωτευμένη από ποτέ η Βίκυ Κουλιανού - Σε σχέση με γνωστό μοντέλο

Μια αποκάλυψη έκανε την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή “Πρωινό μας” ο δημοσιογράφος Νίκος Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα, έκανε γνωστό πως η Βίκυ Κουλιανού είναι ερωτευμένη και βρίσκεται σε νέα σχέση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άντρας που που διατηρεί σχέση η Βίκυ Κουλιανού ονομάζεται Γιάννης Γκολέμας και έχει κάνει καριέρα στο μόντελινγκ στο εξωτερικό. Ο ίδιος έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας.

Μάλιστα, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στον τελικό του “Just the two of us” την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Να σημειωθεί πως η Βίκυ Κουλιανού με τον Γιάννη Γκολέμα γνωρίζοντας αρκετά χρόνια. Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ προβλήθηκε και η πρώτη κοινή φωτογραφία της Βίκυς Κουλιανού με τον αγαπημένο της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ρεπορτάζ:

