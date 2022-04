Rae Allen: Πέθανε η ηθοποιός της σειράς "The Sopranos"

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Rae Allen έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών το πρωί της Τετάρτης από φυσικά αίτια. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός της, Κάιλ Φριτζ.

Ο Κάιλ Φριτζ δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι η Άλεν «ήταν μια από τις πιο χαρισματικές ηθοποιούς» που έχει συνεργαστεί ποτέ ο ίδιος.

ADVERTISING

«Ήταν μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς με τις οποίες είχα τη χαρά να συνεργαστώ. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που ήμουν μέρος του απίστευτου ταξιδιού της», είπε ο ίδιος.

Η Rae Allen ήταν γνωστή, μεταξύ άλλων, από τις σειρές "The Sopranos" και "Grey's Anatomy". Έπαιξε στο The Sopranos 2004 τη θεία του Tony Soprano, Quintina Blundetto, δηλαδή την μητέρα του ξαδέλφου του Tony.

Η Rae Allen είχε κερδίσει και βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό το 1971 για το And Miss Reardon Drinks A Little, ενώ είχε εμφανιστεί σε πολλές γνωστές σειρές και ταινίες όπως τα A League Of Their Own, Stargate, Seinfeld, NYPD Blue.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις