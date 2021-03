Σάρον Στόουν: Ο βιασμός με τη βοήθεια της γιαγιάς της, και η προσθετική στήθους εν αγνοία της

Στα 63 της χρόνια η Σάρον Στόουν μπορεί να δηλώνει με υπερηφάνεια πως ζει μια δεύτερη ζωή. Στα απομνημονεύματά της, "The Beauty of Living Twice", γράφει για το εγκεφαλικό που υπέστη πριν από είκοσι χρόνια, για τα τράυματα του παρελθόντος της, αλλά και για τα νέα ξεκινήματά της.

Σε μια από τις αποκαλύψεις της, αναφέρει πως πλαστικός χειρουργός της είχε κάνει προσθετική στήθους μετά την επέμβαση για αφαίρεση όγκου, χωρίς τη συναίνεσή της. Όταν η ίδια κατάλαβε τι είχε συμβεί, εκείνος παραδέχθηκε πως το έκανε με δική του πρωτοβουλία καθώς πίστευε πως έτσι θα "έδειχναν" καλύτερα.

Η επέμβαση για την αφαίρεση όγκων έγινε το 2001 και εν συνεχεία η ηθοποιός υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση. Για το θέμα μίλησε άλλωστε στους The Times, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της. "Ξύπνησα και είδα πως είχε αλλάξει το σώμα μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Και το μόνο που μου απάντησαν είναι πως πίστευαν πως έτσι το στήθος μου θα έδειχνε πιο ωραίο".

Για το εγκεφαλικό που είχε περάσει, αναφέρει: "Ήμουν σε ένα δωμάτιο τόσο ήσυχο. Όταν υπάρχει τόση ησυχία, και κανείς δεν τρέχει τριγύρω για να σε φροντίσει, τότε καταλαβαίνεις πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή σου και πόσο κοντά έφτασες στον θάνατο". Τότε είχε σωθεί μετά από 7ωρο χειρουργείο, ενώ μετά από αυτή την περιπέτεια ασπάστηκε τον Βουδισμό. Γράφει ακόμη πως μετά το εγκεφαλικό της, είδε τρεις φίλους της που είχαν φύγει από τη ζωή, σε μια εμπειρία που περιγράφει ως "υπερφυσική". "Έβλεπα ένα έντονο και μυστηριώδες φως, ήθελα να βυθιστώ μέσα του".

Η Stone επανήλθε μετά από δύο χρόνια στην ενεργό δράση, ωστόσο όπως είχε πει στο Variety, οι περιπέτειες της υγείας της έβαλαν φρένο στην καριέρα της που ήταν σε τροχιά απογείωσης. Μάλιστα, μετά τα προβλήματα υγείας είχε χάσει την κύρια επιμέλεια του υιοθετημένου γιου της Roan, με την ίδια να έχει υιοθετήσει τρία παιδιά. Η Stone σήμερα ζει μαζί με τον 20χρονο Roan και τους Laird και Quinn, 15 και 14 ετών αντιστοίχως.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram που περιγράφει τη νέα συγγραφική δουλειά της, αναφέρει:

"Κανείς δεν μπορεί να σε χαρίσει το τέλειο όνειρο, εκτός από εσένα τον ίδιο. Κανείς άλλος. Θα υπάρχουν πάντοτε εκείνη που θα λένε στον κόσμο τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά, ή καλύτερα. Θα υπάρχει κάποιος πάντοτε που θα με λέει τρελή που υιοθέτησα μόνη μου τρία παιδιά. Θα υπάρχει πάντοτε κάποιος που θα πιστεύει πως δουλεύω πάρα πολύ, ή λίγο, ή σε λάθος κατεύθυνση. Ή ότι πιστεύω σε λάθος πράγματα. Θα υπάρχει πάντοτε κάποιος που δεν έχει ιδέα πόσο κουρασμένη είμαι. Θα υπάρχει πάντοτε κάποιος που δεν ξέρει πόσο νοιάζομαι. Αλλά στο τέλος της ημέρας, θα υπάρχει η οικογένειά μου. Οι επιλογές μου".

Σοκαριστικό κομμάτι της περιγραφής της Stone από την αυτοβιογραφία της, είναι ωστόσο εκείνο κατά το οποίο περιγράφει τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί από τον παππού της στο Μίντβιλ της Πενσιλβάνια όπου και μεγάλωσε. Όπως γράφει, η ίδια και η αδερφή της οδηγήθηκαν σε ένα δωμάτιο μαζί με τον παππού τους όταν ήταν παιδιά, η γιαγιά τους κλείδωσε την πόρτα και ο ηλικιωμένος Clarence Lawson ασέλγησε πάνω τους.

Όταν εκείνος πέθανε, η 14χρονη Σάρον πίεσε με το δάχτυλό της τη σορό για να βεβαιωθεί ότι έχει πεθάνει. "Κοίταξα την Kelly και κατάλαβε. Ήταν 11 χρονών τότε. Με κυρίευσε μια τεράστια ικανοποίηση", γράφει η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου της γράφει πως όταν ήταν μικρή, την είχε χτυπήσει κεραυνός, γιατί κρατούσε στο χέρι της ένα σίδερο. Αναφέρει μάλιστα πως έχασε τις αισθήσεις της και όταν επανήλθε είδε τη μητέρα της να προσπαθεί να "επανεκκινήσει την καρδιά" της.

Σάρον Στόουν AP

Αναφέρει επίσης πως η dating εφαρμογή Bumble την είχε "αποβάλλει", καθώς οι χρήστες πίστευαν πως το προφίλ της ήταν ψευδές. Η σταρ δήλωσε στους Times, πως η αναζήτηση συντρόφων στο διαδίκτυο ήταν μια "ευχάριστη εμπειρία" την περίοδο της καραντίνας. "Δεν νομίζω πως είμαι το άτομο που θα έχω σταθερή σχέση στη ζωή μου", γράφει.

Ακόμη, στο βιβλίο της γράφει για τη περίφημη σκηνή από το "Βασικό Ένστικτο" του 1992. Όπως λέει, παραπλανήθηκε για την επίμαχη αποκαλυπτική σκηνή σχετικά με το τι θα φαινόταν και τι όχι, κάτι που έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ο σκηνοθέτης του φιλμ, Πολ Βερχόφεν.

"Μου είπαν να αφαιρέσω το εσώρουχό μου γιατί θα χαλούσε το πλάνο στην κάμερα. Μου εγγυήθηκαν πως δεν θα φαινόταν τίποτα. Μετά με έβαλαν να δω την τελική εκδοχή της ταινίας σε ένα δωμάτιο μαζί με μάνατζερ, δικηγόρους και ανθρώπους που δεν ήξερα".

"Έτσι είδα το πλάνο με το αιδοίο μου για πρώτη φορά, καιρό μετά αφότου μου είχαν πει, "Δεν βλέπουμε τίποτα, θέλω απλώς να βγάλεις το εσώρουχό σου, επειδή το λευκό αντικατοπτρίζεται στην κάμερα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι φοράς εσώρουχο". Μετά την προβολή η Στόουν θυμάται να χαστουκίζει τον Βερχόφεν και να καλεί στο τηλέφωνο τον δικηγόρο της. Ο δικηγόρος της φέρεται να την ενημέρωσε πως δεν μπορούσε να γίνει η ταινία, χωρίς να δώσει συγκατάθεση για τη σκηνή αυτή.

Τελικά αποφάσισε να αφήσει τη σκηνή να συμπεριληφθεί στο φιλμ, "για το καλό της ταινίας" και του χαρακτήρα που είχε υποδηθεί.

Στα απομνημονεύματά της η Στόουν στρέφεται επίσης κατά των παραγωγών του Χόλιγουντ, ενώ χωρίς να τον κατονομάζει, αναφέρεται σε παραγωγό που την πίεσε να κάνει πραγματικό σεξ με έναν συμπρωταγωνιστή της.

"Αισθάνομαι καλά για τα σημάδια που έχουν μείνει πάνω μου. Ακόμη και για αυτά που κανείς δεν μπορεί να δει", αναφέρει σε άλλο σημείο του βιβλίου της. "Έμαθα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Το έμαθα πεθαίνοντας, ζώντας, και όντας αυτό που οι άλλοι με αποκαλούν: Η τελευταία εν ζωή Μεγάλη Σταρ", αναφέρει στο κλείσιμο του κειμένου της.

