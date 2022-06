Selena Gomez και Cara Delevingne: Το άβολο τηλεοπτικό φιλί και η αντίδραση των θαυμαστών

Πρεμιέρα έκανε η δεύτερη σεζόν της σειράς "Only Murders in the Building" στις 28 Ιουνίου, με τους θαυμαστές της να αντιδρούν με απογοήτευση στο φιλί της Cara Delevingne με τη Selena Gomez.

Ο δεύτερος κύκλος της κωμωδίας της Hulu υποδέχεται την Cara ως "Alice", η οποία και αναπτύσσει ένα ερωτικό ενδιαφέρον για τον χαρακτήρα της Selena, την Mabel. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου, η Alice καλεί την Mabel στο καλλιτεχνικό της στούντιο, όπου οι δύο πρωταγωνίστριες καταλήγουν -ύστερα από έναν καβγά- να ανταλλάσσουν ένα ρομαντικό φιλί.

Ωστόσο, οι φανς της σειράς φάνηκαν ιδιαίτερα απογοητευμένοι μετά τη σκηνή, κάνοντας λόγο για έλλειψη χημείας μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών.

"Η μεγαλύτερη απογοήτευση αυτής της χρονιάς, είναι πως η Selena Gomez δεν ξέρει να φιλάει" σχολίασε ένας χρήστης του Twitter. "Αυτό το φιλί με έκανε να νιώσω άβολα. Δεν υπήρχε καμία χημεία μεταξύ των δύο", σχολίασε ένας άλλος.

