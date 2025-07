“Star Wars”: Μουσείο στη Βρετανία φιλοξενεί έκθεση συλλεκτικών αναμνηστικών και παιχνιδιών της σειράς

Μια μεγάλη ποικιλία αναμνηστικών και παιχνιδιών της σειράς “Star Wars” πρόκειται να φιλοξενηθεί στo Μουσείο Lynn της Αγγλίας.

Συλλογή αναμνηστικών από τα “Star Wars” που δημιούργησε ένας λάτρης της κινηματογραφική σειράς θα εκτεθεί σε Μουσείο στην Αγγλία.

Περισσότερες από 300 φιγούρες, αφίσες και παιχνίδια από την αρχική τριλογία του “Star Wars” θα αποτελέσουν την έκθεση “May the Toys be with You” στο Μουσείο Lynn της Υπηρεσίας Μουσείων του Νόρφολκ, στο Κιγκς Λιν που εγκαινιάζεται σήμερα.

Ο Ματ Φοξ κάτοχος της συλλογής πιστεύει ότι η αξία της ανέρχεται στις 150.000 βρετανικές λίρες.

“Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, οι αφίσες ταινιών ζωγραφίζονταν ακριβώς όπως ένα κλασικό έργο τέχνης – και πραγματικά πιστεύω ότι είναι εξίσου πολύτιμες με οποιοδήποτε έργο τέχνης θα μπορούσαμε να απολαύσουμε σε ένα Μουσείο ή Γκαλερί” είπε, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ματ Φοξ ανέφερε ότι το πρώτο παιχνίδι “Star Wars” που είχε ποτέ θα παραμείνει πολύ ξεχωριστό.

“Θα έλεγα ότι το αγαπημένο μου είναι ο Νταρθ Βέιντερ, ο ίδιος ο Σκοτεινός Άρχοντας. Ξέρω ότι είναι κακός και δεν θα έπρεπε να το πω αυτό – αλλά είναι” είπε.

“Υπάρχει μια παλιά παροιμία που λέει ότι η δημιουργία συλλογής είναι ασθένεια και το μοίρασμα είναι η μόνη θεραπεία”, συμπλήρωσε.

Η έκθεση “May The Toys Be With You” παρουσιάζει μία από τις καλύτερες συλλογές vintage παιχνιδιών “Star Wars” και πρωτότυπων αφισών κινηματογράφου στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το 1977 έως το 1985, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως Σεπτεμβρίου 2025.