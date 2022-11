Simu Liu: O Shang-Chi της Marvel επιτίθεται σε Scorsese και Tarantino - "Δεν γίνεται να μου κουνούν το δάχτυλο"

Σφοδρή κριτική κατά των σχολίων που έκαναν οι διάσημοι σκηνοθέτες Martin Scorsese και Quentin Tarantino για τις ταινίες της "Marvel", άσκησε ο διάσημος ηθοποιός Simu Liu.

Με αναρτήσεις του στα social media, ο πρωταγωνιστής της ταινίας "Shang-Chi" της "Marvel" επέκρινε τους δύο κινηματογραφιστές για τα υποτιμητικά τους σχόλια στο franchise", λέγοντας:

"Αν τις πόρτες για την κινηματογραφική επιτυχία τις άνοιγαν μόνο ο Tarantino και ο Scorsese, δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσω σε μια ταινία 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχω δέος για την κινηματογραφική τους ιδιοφυΐα. Είναι υπερβατικοί δημιουργοί. Αλλά δεν γίνεται να μου κουνούν το δάχτυλο σε μένα ή σε άλλον".

Αντίθετα, ο Liu επαίνεσε τη "Marvel" για την ποικιλόμορφη αφήγηση της - κάτι που δεν συνέβαινε πάντα σε όλη την ιστορία των στούντιο.

"Κανένα κινηματογραφικό στούντιο δεν είναι ούτε θα είναι τέλειο. Αλλά είμαι περήφανος που συνεργάζομαι με ένα που έχει κάνει συνεχείς προσπάθειες για να βελτιώσει τη διαφορετικότητα στην οθόνη, δημιουργώντας ήρωες που ενδυναμώνουν και εμπνέουν ανθρώπους από όλες τις κοινότητες παντού", σημείωσε. "Κι εγώ λάτρεψα τη "Χρυσή Εποχή", αλλά ήταν λευκή όσο δεν πάει", πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας του "Once Upon A Time… In Hollywood", ο Quentin Tarantino σημείωσε ότι οι ταινίες με υπερήρωες έχουν καταστρέψει αυτό που σημαίνει να είσαι πραγματικός αστέρας του κινηματογράφου.

"Έχετε όλους αυτούς τους ηθοποιούς που έχουν γίνει διάσημοι παίζοντας αυτούς τους χαρακτήρες", συνέχισε ο Simu Liu. "Αλλά δεν είναι αστέρες του κινηματογράφου. Σωστά; Ο Captain America είναι το αστέρι. Ή ο Thor είναι το αστέρι. Εννοώ, δεν είμαι ο πρώτος που το λέει αυτό. Νομίζω ότι αυτό έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές... Είναι αυτοί οι χαρακτήρες franchise που γίνονται αστέρια".

