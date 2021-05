Σκάρλετ Γιόχανσον: Viral η φάρσα του συντρόφου της που την περιέλουσε με κολλώδες υγρό

Η ταλαντούχα ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον είχε την τιμητική της στην απονομή των χθεσινών MTV Movie & TV awards 2021, καθώς της απένειμαν το τιμητικό Generation Award για τη μέχρι τώρα πορεία της στον κινηματογράφο. Την όμορφη στιγμή επιβράβευσης της Σκάρλετ Γιόχανσον "στιγμάτισε" ωστόσο η φάρσα του συντρόφου της, Κόλιν Τζοστ, ο οποίος κατά την ευχαριστήρια ομιλία της την... περιέλουσε με πράσινη γλίτσα!

Η Σκάρλετ Γιόχανσον έμεινε κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό και στη συνέχεια τον ρώτησε απηυδησμένη "Τι σκ@τ@;" ("What the f...?"). Ο Κόλιν Τζοστ της εξήγησε ότι αυτό είναι εθιμοτυπικό όταν κερδίζεις το MTV award αλλά όπως αποδείχθηκε, "μπερδεύτηκε" με τα βραβεία Nickelodeon (σ.σ.: όπου όταν κάποιος κερδίζει λένε για πλάκα "you got slimed", όπου slime είναι κυριολεκτικά η πράσινη γλίτσα).

Η Γιοχάνσον του ζήτησε να της φέρει μια πετσέτα και στη συνέχεια τον ρώτησε πού βρήκε το γλοιώδες υγρό. Εκείνος με φυσικότητα (και χιούμορ) της απαντά «στο Amazon». Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιστατικό έγινε viral.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο (η φάρσα από το 01.26' και μετά)

