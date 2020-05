Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η "καυτή" εμφάνιση και η γκάφα στην κουζίνα

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” , το βράδυ της Τετάρτης ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Ένα στενό μίνι ροδακινί φόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ που τόνιζε το πλούσιο μπούστο της, επέλεξε να φορέσει η γνωστή παρουσιάστρια.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε πώς πέρασε στην καραντίνα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο «Just The 2 Of Us» και τις αυστηρές κριτικές , ενώ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν ενοχλείται από τα σχόλια της κριτικής επιτροπής. Τέλος, επέλεξε και τραγούδησε κομμάτια που αφιέρωσε σε πρόσωπα της επικαιρότητας.

Η γκάφα στην κουζίνα

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μεταξύ άλλων, μοιράστηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τη γκάφα που έκανε τις μέρες της καραντίνας όταν μπέρδεψε την πλαστική μεμβάρνη με τη μαγειρική ζελατίνη.

"Έχει πλάκα γιατί δεν γνωρίζω πολύ καλά μαγειρική και είναι αστείο γιατί με πολλά αντικείμενα ήρθα πρώτη φορά σε επαφή τώρα στην καραντίνα. Το χειρότερο είναι όταν έκανα το πρώτο cheesecake. Μου είπαν να βάλω ζελατίνη, για να πήξει. Και τι έκανα; Πήρα τη μεμβράνη, τη ζελατίνη, το σκέπασα και το έβαλα στην κατάψυξη. Και λέω γιατί δεν πήζει, κάτι έκανα λάθος, τι ζελατίνη εννοούσατε;", ανέφεε γελώντας η γνωστή παρουσιάστρια.