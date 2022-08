Στιβ Μάρτιν: Προαναγγέλλει το τέλος της καριέρας του - "Παραδόξως, αυτό ήταν"

Ο διάσημος ηθοποιός Στιβ Μάρτιν, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 77 του χρόνια, υπαινίχθηκε πως σιγά σιγά θα αποσυρθεί από τον χώρο της υποκριτικής, χωρίς, ωστόσο, να ανακοινώσει επίσημα ότι θα συνταξιοδοτηθεί.

Συγκεκριμένα, ο βραβευμένος με Emmy και Grammy ηθοποιός, ο οποίος μετά περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο, είπε σε μια νέα του συνέντευξη ότι μπορεί να "δουλέψει λίγο λιγότερο" μετά το τέλος του "Only Murders in the Building", της κωμικής σειράς μυστηρίου στην οποία πρωταγωνιστεί και αποτελεί έναν από τους συγγραφείς της.

"Όταν τελειώσει αυτή η τηλεοπτική σειρά, δεν πρόκειται να αναζητήσω άλλες. Δεν πρόκειται να αναζητήσω άλλες ταινίες. Δεν θέλω να κάνω cameo. Παραδόξως, αυτό ήταν", είπε ο πολυτάλαντος Μάρτιν στο The Hollywood Reporter.

Ωστόσο, ο 77χρονος κωμικός δεν ανακοίνωσε πως θα εγκαταλείψει εντελώς την υποκριτική, αφού στην ίδια συνέντευξη δήλωσε: "Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά να συνταξιοδοτηθώ. Αλήθεια. Αλλά θα δούλευα λίγο λιγότερο. Ίσως."

Ο Μάρτιν, ο οποίος είναι, επίσης, συγγραφέας, σεναριογράφος, παραγωγός και μουσικός, συμπλήρωσε πως ο περιορισμός των επαγγελματικών του δεσμεύσεων, θα του έδινε περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του, Αν Στρινγκφιλντ, και την 9χρονη κόρη τους.

"Έχω μια οικογενειακή ζωή που είναι πραγματικά διασκεδαστική", είπε. "Δεν είμαι διατεθειμένος πια να γυρίσω μια ταινία, όπου θα πρέπει να πάω να ζήσω αλλού. Δεν μπορώ να εξαφανιστώ για τρεις μήνες".

Τα τελευταία χρόνια ο Στιβ Μάρτιν άρχισε να περιορίζει τις εμφανίσεις του σε ταινίες του Χόλιγουντ. Η πιο πρόσφατη ερμηνεία του σε ταινία μεγάλου μήκους ήταν στο "Billy Lynn's Long Halftime Walk" του Ang Lee, που κυκλοφόρησε το 2016.

Η 60χρονη καριέρα του Μάρτιν θα είναι το επίκεντρο ενός επερχόμενου ντοκιμαντέρ της Apple TV+ από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ, ο οποίος προηγουμένως έκανε ταινίες για το τηλεοπτικό είδωλο Φρεντ Ρότζερς και τον διάσημο σεφ Άντονι Μπουρντέν.

Το "Only Murders in the Building" έφερε στον Μάρτιν τρεις υποψηφιότητες για το βραβείο Emmy φέτος, μεταξύ των οποίων καλύτερης κωμικής σειράς, καλύτερης συγγραφής κωμικών σειρών και καλύτερου πρωταγωνιστή σε κωμική σειρά. Η σειρά ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη σεζόν της.

