Survivor 5: Απόστολος Ρουβάς και Βρισηίδα Ανδριώτου ανάμεσα στους 6 παίκτες που "κλείδωσαν" τη συμμετοχή τους

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το "Survivor 5" βρίσκονται η εταιρεία παραγωγής "Acun Medya" και ο ΣΚΑΙ για τον νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης.

Οι παίκτες είναι έτοιμοι να ριχτούν στον στίβο μάχης και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Στον Άγιο Δομίνικο πρέπει να αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές δοκιμασίες, τα απρόοπτα και τα εμπόδια και να αναμετρηθούν, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά πάνω από όλα με τον ίδιο τους τον εαυτό.

ADVERTISING

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις οθόνες μας αναμένεται να δούμε:

Βαλάντης

Ο Βαλάντης γεννήθηκε στη Ρόδο και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το τραγούδι. Το 1994 καταφέρνει να ανέβει στην πίστα του νυχτερινού κέντρου «Romeo». Το 1995 κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Σε ζητώ στα σινεμά», ο οποίος γίνεται μεγάλη επιτυχία. Έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως τον Αντύπα, τον Λάμπη Λιβιεράτο, την Άντζελα Δημητρίου, την Στέλλα Γεωργιάδου, τον Λευτέρη Πανταζή, τον Γιώργο Αλκαίο, την Έφη Σαρρή και την Σαμπρίνα.

Οι εμφανίσεις του Βαλάντη στις μεγάλες πίστες τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης έχουν αφήσει εποχή.

Θανάσης Βισκαδουράκης

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης είναι Έλληνας ηθοποιός και παρουσιαστής. Έχει ξεχωρίσει μέσα από τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες.

Έχει εμφανιστεί στις κινηματογραφικές παραγωγές The Bachelor (1,2,3), Αυτή η νύχτα μένει, Ακάλυπτος αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές όπως Τύχη Βουνό, Hotel Asteria, Ας πρόσεχες και Απίστευτα κι όμως... Ελληνικά.

Συμμετείχε ακόμα και στο Dancing with the stars τη σεζόν 2014-2015.

Θανάσης Βισκαδουράκης PAPADAKIS PRESS





Nότης Χριστοδούλου

Ο Νότης Χριστοδούλου ήταν ο νικητής του πρώτου Fame Story. Ασχολήθηκε για λιγότερο από δύο χρόνια με το τραγούδι καθώς, όπως ο ίδιος είχε παραδεχτεί, δεν περνούσε καλά λόγω των αρνητικών κριτικών για τη φωνή του.

Στράφηκε στη σκηνογραφία και μέχρι σήμερα συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα όπως η Νατάσα Μποφίλιου, η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Απόστολος Ρουβάς

O Απόστολος Ρουβάς αδερφός του γνωστού τραγουδιστή είναι μάγειρας και συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από την εκπομπή της Δανάης Μπάρκα ως σεφ στο "Πάμε Δανάη".

Γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1977 στην Κέρκυρα. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια ως μπάρμαν και μετρ σε μαγαζιά της Κέρκυρας, αλλά και της Αθήνας. Στην Αθήνα μετακόμισε πριν από περίπου 8 χρόνια.

Απόστολος Ρουβάς PAPADAKISPRESS





Βρισηίδα Ανδριώτου

H Βρισηίδα Ανδριώτου έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks ενώ πριν καιρό απασχόλησε την επικαιρότητα με το άδοξο τέλος της φιλίας της με την Ιωάννα Τούνη.

Το 25χρονο μοντέλο έχει έντονη παρουσία στα social media. Πρόσφατα εκπροσώπησε την Ελλάδα στον κορυφαίο παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς "The Miss Globe 2021", που πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία φέρνοντας πίσω τους τίτλους της The Miss Talent Globe 2021 και τη θέση της 1st Runner Up ως The Miss Bikini Globe 2021.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου έγινε κι αυτή γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαϊάρι ενώ ξεχώρισε στο ριάλιτι ομορφιάς για το στίλ αλλά και τις "ιδιαίτερες" ατάκες της. Η ίδια συμμετείχε και στο J2US, με το εκρηκτικό της ταπεραμέντο να μην περνάει ποτέ ασχολίαστο.

Ο Γιώργος Λιανός είναι εκείνος που θα βρίσκεται στο πλευρό των παικτών σε κάθε δοκιμασία και ψηφοφορία βάζοντας τους τηλεθεατές στο κλίμα.

Το Survivor 5 θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21.00 και από Δευτέρα έως και Τετάρτη στις 22.00.

Δείτε παρακάτω το πρώτο τρέιλερ:

Πάρε μέρος στην έρευνα αναγνωστών του News 24/7. Αφιέρωσε 3 λεπτά για να απαντήσεις γρήγορα και ανώνυμα! Ξεκίνα εδώ: Έρευνα News 24/7

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις