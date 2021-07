Ταραντίνο για Μπρους Λι: Να πάνε όλοι να γ@@@θούν εκτός από τη κόρη του

Μετά από μήνες αντιδράσεων, ο Quentin Tarantino μιλάει επιτέλους για την αμφιλεγόμενη εμφάνιση του Bruce Lee στην ταινία "Once Upon a Time in Hollywood" - λέγοντας σε όσους του ασκούν κριτική να πάνε να γ@@@θούν. Ο σκηνοθέτης του "Pulp Fiction" έριξε τη "βόμβα" κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Joe Rogan Experience.

"Μπορώ να καταλάβω ότι η κόρη του έχει πρόβλημα με αυτό, είναι ο πατέρας της! " είπε ο 58χρονος σκηνοθέτης στον Rogan. "Το καταλαβαίνω. Αλλά οποιοσδήποτε άλλος, να πάει να γ@@@θεί".

Οι επικριτές της ταινίας είχαν θεωρήσει ότι ο Bruce Lee παρουσιάζεται ως καρικατούρα, αποδίδοντας ρατσιστικά αντανακλαστικά στον σκηνοθέτη, ενώ η κόρη του, Shannon Lee, τον κατηγόρησε ότι έκανε τον πατέρα της να φαίνεται σαν "αλαζονικός μαλάκας".

Όταν ο Ταραντίνο υπερασπίστηκε την αλαζονική απεικόνιση του Lee ως κάπως ρεαλιστική, οι απόγονοί του είπαν στον σκηνοθέτη που βραβεύτηκε με Όσκαρ να "το βουλώσει".

Σε αντίθεση, πάντως, με τους ισχυρισμούς του Tarantino, ο βιογράφος του Lee, Matthew Polly, χαρακτήρισε τον αείμνηστο θρύλο ως "πολύ ευγενικό με τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί του στις ταινίες, ιδιαίτερα τους κασκαντέρ". Είπε επίσης ότι η απεικόνιση του στο "Once Upon A Time" δεν ήταν αντιπροσωπευτική του ποιος ήταν ο Bruce Lee ως άτομο.

Το 2019, η Κίνα απέσυρε, από την κυκλοφορία την διάσημη ταινία, αφού, σύμφωνα με το nypost, ο πεισματάρης σκηνοθέτης αρνήθηκε να την προσαρμόσει στις τοπικές απαιτήσεις.

