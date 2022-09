Τι πήγε "στραβά" με τη Gwen Stefani; Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Απογοήτευση προκάλεσε στους θαυμαστές της η διάσημη ποπ τραγουδίστρια Gwen Stefani, μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο φαίνεται αγνώριστη.

Συγκεκριμένα, η συνιδρύτρια και τραγουδίστρια της μπάντας "No Doubt", που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του '90, εμφανίστηκε στην εκπομπή "Late Night with Seth Meyers", όπου και παραχώρησε συνέντευξη, μιλώντας για το "The Voice", αλλά και για τη νέα σειρά make-up που κυκλοφόρησε.

Στην εν λόγω εμφάνισή της, η Gwen Stefani μοιάζει να έχει παρέμβει στο πρόσωπό της και δεν θυμίζει σε τίποτα την γνωστή τραγουδίστρια.

Τόσο στο Youtube, όπου αναρτήθηκε ολόκληρη η συνέντευξη, όσο και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε ένα απόσπασμα, έχουν γραφτεί δεκάδες σχόλια που κάνουν λόγο για τεράστια αλλαγή στο πρόσωπό της.

"Γιατί η Gwen κατέστρεψε το πρόσωπό της;", "Είναι εντελώς αγνώριστη", "Είναι σαν ένα άλλο πρόσωπο με την φωνή της Gwen", "Δείχνει τελείως διαφορετική", "Ποια είναι αυτή;", είναι μερικά από τα σχόλια των θαυμαστών της.

Gwen Stefani: Το "επίμαχο" βίντεο που έγινε viral

Gwen Stefani: Οι πρόσφατες φωτογραφίες της

Το παράδοξο είναι, βέβαια, πως σε πρόσφατες φωτοραφίες της στο Instagram, δεν μοιάζει τόσο αλλαγμένη, σε σημείο που να θεωρείται αγνώριστη.

