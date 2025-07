Δεύτερη βραδιά στο EJEKT 2025 με τους: Louis Tomlinson, Sevdaliza, Only The Poets και Nieve Ella – Το φεστιβάλ ανανέωσε το ραντεβού μας για το 2026!

Το βράδυ της Τετάρτης 9 Ιουλίου, βρεθήκαμε στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη μέρα του EJEKT Festival, που την περασμένη Κυριακή μας χάρισε εκρηκτικές στιγμές με τους αγαπημένους Green Day – από την εμφάνιση των οποίων ακόμα δυσκολευόμαστε να συνέλθουμε. Η αποψινή σκηνή γέμισε με νέο μουσικό παλμό!

Για όσους έζησαν την εποχή που οι One Direction κυριαρχούσαν στην ποπ μουσική σκηνή, το όνομα Louis Tomlinson ξυπνάει μνήμες και έντονα συναισθήματα. Ήταν η “καρδιά” του συγκροτήματος, ο καλλιτέχνης με την πιο ξεκάθαρη δημιουργική ταυτότητα.

Πλέον, βαδίζοντας τον δικό του δρόμο, έχει εξελιχθεί σε έναν ώριμο, στιβαρό μουσικό, που δεν απευθύνεται μόνο στους παλιούς φαν, αλλά χτίζει γύρω του ένα νέο, πολυπληθές και αφοσιωμένο κοινό. Ένας performer που έχει αφήσει πια πίσω του τον ρόλο του «αγοριού από το boyband» και στέκεται στη σκηνή με τη δική του φωνή – και τη δική του ψυχή.

Μαρίζα Καψαμπέλη

Η δεύτερη φεστιβαλική μέρα του EJEKT ήταν πιο ζεστή από την πρώτη. Από τις 6 το απόγευμα ήδη, το P5 του ΟΑΚΑ έβραζε – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Η Nieve Ella έκανε ποδαρικό στη σκηνή, με ένα πλατύ χαμόγελο. Είναι μια καλλιτέχνιδα που έχει ήδη αφήσει το στίγμα της, από το Glastonbury μέχρι το support στους Girl in Red και στους Inhaler. Indie-pop αισθητική, συναισθηματική φόρτιση και ενδιαφέρουσα χροιά. Τα “Girlfriend”, “The Things We Say” και “Car Park” ήταν οι στιγμές που το κοινό ταυτίστηκε.

Μαρίζα Καψαμπέλη

Οι Only The Poets βγήκαν στον ήλιο… με τον αέρα της μπάντας που ξέρει τι σημαίνει φεστιβάλ. Με έντονες britpop ρίζες και ήχο που μπλέκει το rock με το pop χωρίς να χάνει αυθεντικότητα, το set τους κύλησε με τρομερή φυσικότητα.

Το “JUMP!” ήταν το πιο ξεσηκωτικό κομμάτι της εμφάνισής τους, αλλά τα “Gone By Now” και “One More Night” έδειξαν πως αυτό το συγκρότημα έχει φτάσει σε μια ωριμότητα που θυμίζει μπάντα έτοιμη για τα μεγάλα stages.

Μαρίζα Καψαμπέλη

Όταν ο ήλιος είχε σχεδόν δύσει και το κοινό είχε ήδη μαζευτεί μπροστά από τη σκηνή, ήρθε η Sevdaliza – και η ατμόσφαιρα άλλαξε με μιας. Δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν σχεδόν τελετουργία. Με λευκά ρούχα, δυνατά visuals και τραγούδια που ισορροπούσαν ανάμεσα στο ηλεκτρονικό, το trip-hop και το avant-pop, η Ιρανο-Ολλανδέζα μουσικός μας έδωσε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά performances της χρονιάς.

Το “Human” ήταν ανατριχιαστικό, το “Alibi” – με τις πολυγλωσσικές του εκδοχές – μεταμόρφωσε το ΟΑΚΑ σε κάτι τελείως άλλο. Όλα έδειχναν πως η Sevdaliza δεν ήρθε απλά να παρουσιάσει το Raving Dahlia, αλλά να στήσει έναν καθρέφτη μπροστά στο κοινό της – να το κάνει να νιώσει, να αναρωτηθεί, να λυγίσει και να δυναμώσει.

Μαρίζα Καψαμπέλη

Louis Tomlinson – Iσορρόπησε ανάμεσα στο σήμερα και το χθες

Λίγο πριν τις 10, ο Louis Tomlinson ανέβηκε στη σκηνή. Με την πρώτη νότα του “The Greatest” ο κόσμος μπήκε δυναμικά στον ρυθμό. Ο Louis ήταν φανερά συγκινημένος, cool με τα Ray-Ban του, δεν σταμάτησε να ευχαριστεί το κοινό για την αγάπη.

Το σετ του ισορρόπησε ανάμεσα στο σήμερα και το χθες: νέα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, όπως το “Kill My Mind”, και διασκευές-φόρος τιμής στους One Direction (“Drag Me Down”, “Night Changes”, “Where Do Broken Hearts Go”) που έφεραν γλυκιά νοσταλγία.

Το τραγούδι “Saturdays” ήταν η αφιέρωση του Tomlinson στον αδικοχαμένο Liam Payne, όπου όλοι άναψαν τους φακούς των κινητών και τραγούδησαν: “And I’ve been thinkin’ ’bout the things we used to do”…

Μαρίζα Καψαμπέλη

Στο encore, ο Louis έδωσε όλα όσα είχε με το “Silver Tongues” και ένα ενθουσιώδες barricade run που έκανε τις πρώτες σειρές να χάσουν την ψυχραιμία τους – με την καλή έννοια.

Μαρίζα Καψαμπέλη

Το EJEKT έκλεισε το φετινό συναυλιακό διήμερο με ικανοποιημένα χαμόγελα και ανανέωσε το ραντεβού μας για το 2026.