Τζεφ Μπρίτζες: Η μάχη με τον καρκίνο και η ανάρτηση ψυχής στο facebook

Τη δική του μάχη δίνει ο αγαπημένος ηθοποιός Τζεφ Μπρίτζες. Πριν δύο μήνες ανακοίνωσε πως πάσχει από λέμφωμα και πως αρχίζει χημειοθεραπείες. Ο 71χρονος δείχνει να μην πτοείται από την περιπέτειά του και εκφράζει την αισιοδοξία του μέσα από τα social media.

Με αφορμή τα γενέθλιά του δημοσίευσε μια φωτογραφία του που δείχνει ότι παρά τις αντιξοότητες, δεν σταματά να χαμογελά.

"Νιώθω καλά, ξύρισα το κεφάλι μου, πήρα σκυλάκι, τον Monty, είχε γενέθλια, έγινα 71", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης "ευγνώμων" για την αγάπη και τη στήριξη από συγγενείς και φίλους και ευχαριστεί όλους τους θαυμαστές του για τα μηνύματα συμπαράστασης που του στέλνουν, τα οποία του δίνουν δύναμη.

Τον περασμένο Οκτώβρη ο Μπρίτζες ανακοίνωνε την περιπέτειά της υγείας του με μια ατάκα από τον θρυλικό ρόλο του ως "Dude" από τον μεγάλο Lebowski των αδερφών Κοέν.

"Όπως θα έλεγε ο Dude: νέα σκ**ά ήρθαν στο φως. Διαγνώστηκα με λέμφωμα. Αν και πρόκειται για σοβαρή ασθένεια, είμαι τυχερός διότι έχω μια σημαντική ομάδα γιατρών και η πρόγνωση είναι καλή", έγραφε στο μήνυμά του.

Με τη στάση ζωής του ο Τζεφ Μπρίτζες αποδεικνύει πραγματικά, πως ο Μεγάλος Λεμπόφσκι είναι πραγματικό κομμάτι του χαρακτήρα του. "Ο καρκίνος σε κάνει να καταλαβαίνεις πόσο λίγο χρόνο έχεις σε αυτή τη ζωή. Το κατάλαβα. Και κατάλαβα ότι αν έχω κάτι να πω, πρέπει να το κάνω άμεσα... Και μια που έχω την προσοχή σας, σας παρακαλώ, θυμηθείτε να πάτε να ψηφίσετε. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Vote.org. Με αγάπη Τζεφ", έγραφε χαρακτηριστικά στο προηγούμενο μήνυμά του, που είχε "ανέβει" πριν τις πρόσφατες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ακόμη, ο ίδιος καταγράφει τις εμπειρίες του και τις σκέψεις του, στο προσωπικό του ιστολόγιο, jeffbridges.com, το οποίο πραγματικά αξίζει να διαβάσει κανείς. "Αυτό το πράγμα που λέγεται καρκίνος φέρνει κι άλλα μαζί του. Μία αίσθηση ευγνωμοσύνης, ευλογίας, αναγνώρισης όσων αξίζουν στη ζωή. Αγάπη", είναι ακόμη μια από τις εξομολογήσεις του.

Παράλληλα, ο Μπρίτζες δεν έχει σταματήσει να στηρίζει τη φιλανθρωπική δράση "No Kid Hungry" για τον τερματισμό της παιδικής φτώχειας ανά τον πλανήτη.

The Dude must go on.

