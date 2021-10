Τζέισον Μομόα: Διαγνώστηκε με κορονοϊό στα γυρίσματα του Aquaman

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Τζέισον Μομόα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Aquaman and the Lost Kingdom στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την The Sun.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η The Sun που επικαλείται πληροφορίες μέσα από τα γυρίσματα, ο 42χρονος ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο Game of Thrones βρίσκεται τώρα σε απομόνωση αφού βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, με την παραγωγή να ελπίζει να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση σε όσους συμμετέχουν στα γυρίσματα.

"Ο Τζέισον είναι καλά ευτυχώς και τώρα απομονώνεται μετά από θετικό τεστ. Αλλά είναι πραγματικός πονοκέφαλος για την παραγωγή, που τώρα ανησυχούν μήπως χρειαστεί να καθυστερήσουν το σφιχτό πρόγραμμα γυρισμάτων τους", αναφέρουν.

Παράλληλα, όπως είπαν, διενεργούνται τεστ σε όλους όσους συμμετείχαν στα γυρίσματα.

