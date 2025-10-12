81η επέτειος της Απελευθέρωσης των Αθηνών: Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Με την έπαρση της Σημαίας στον ιστό της Ακρόπολης η Αθήνα τίμησε την επέτειο της Απελευθέρωσής της. Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα.

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 81ης επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης. Παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας και της Εκκλησίας.

Στο μήνυμά του για την επέτειο, ο Κ. Τασούλας ανέφερε: «Η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης.

Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων της αμείλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε.

Και η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ελλάδος ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου, επί τρεισήμισι χρόνια, της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας.

Και η ώρα αυτή ακριβώς, συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει, 81 χρόνια μετά, πως η ελευθερία που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ εύθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες, δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά.

Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη γι’ αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασαίνει και ανασαίνοντας, να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή. Χρόνια Πολλά!».

Στην ομιλία του κατά την τελετή, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Σήμερα, τιμούμε όσες και όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία. Πριν από 81 χρόνια, η σβάστικα κατέβηκε από την Ακρόπολη και στη θέση της υψώθηκε ξανά η ελληνική σημαία — σύμβολο αξιοπρέπειας, ελπίδας και αντίστασης. Ογδονταένα χρόνια μετά, τα μηνύματα της επετείου αυτής παραμένουν δραματικά επίκαιρα. Σε μία εποχή, που ο φανατισμός, η ρητορική μίσους, η απαξίωση της πολιτικής και η αδιαφάνεια απειλούν ξανά τις αξίες μας, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ο πατριωτισμός της Αντίστασης πρέπει να γίνει σήμερα πατριωτισμός της κοινωνικής ευθύνης».

Η τελετή Έπαρσης της Σημαίας Απελευθέρωσης

Έξι μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων με εθνικές ενδυμασίες, κρατώντας τη Σημαία της Απελευθέρωσης και πλαισιωμένα από μαθητές και μαθήτριες της Ιονίου Σχολής προσήλθαν στον ιστό.

Η Σημαία παραδόθηκε από τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων στους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς. Ακολούθησε η Έπαρση της Σημαίας από τους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς (δύο βρακοφόροι κι ένας Εύζωνας), ενώ παιάνιζε ο Ύμνος της Σημαίας. Μετά την Έπαρση, η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Δείτε εικόνες:

Στιγμιότυπο από την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη για 81η επέτειο από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή SOOC

