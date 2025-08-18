Άγρια γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του μέχρι θανάτου

Ακόμη μια γυναικοκτονία στη χώρα, αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι μέρα-μεσημέρι. Ένας 28χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια 47χρονη.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ, το πρωί της Δευτέρας (18/8), για νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε επί της οδού Ρουμπέση 31, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία γειτόνισσα κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως ένας νεαρός άνδρας κυνηγούσε μία γυναίκα στον δρόμο, κρατώντας μαχαίρι.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Όπως προέκυψε, δράστης είναι ένας 28χρονος ο οποίος επιτέθηκε στην 47χρονη σύντροφό του και της προκάλεσε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, μέχρι θανάτου, μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Ο δράστης εντοπίστηκε στο σημείο από τους αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Τα πρώτα του λόγια δράστη στους αστυνομικούς

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα λόγια του δράστη προς του αστυνομικούς είναι αρκετά ασυνάρτητα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, είχαν γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο και είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο έως τρεις φορές από την αρχή του χρόνου.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε θυμώσει μαζί της γιατί, όπως είπε, έβαζε λόγια στους φίλους του, ότι δεν είναι καλό παιδί κλπ. και επειδή τον απομόνωσαν και τον μπλόκαραν όπως είπε και από τα social media, εκδικήθηκε το θύμα και της επιτέθηκε.

Στην Ασφάλεια θα ακολουθήσει ενδελεχής εξέτασή του, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Το θύμα ζούσε μόνη της, δεν ήταν παντρεμένη και δεν είχε παιδιά, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.