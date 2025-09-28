Άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: Νεαροί συγκρούστηκαν με μπουκάλια στην Τούμπα

Σοβαρό επεισόδιο με περίπου 20 άτομα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, με νεαρούς να έρχονται στα χέρια στη μέση του δρόμου.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (27/9) στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε περίπου 20 άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr η συμπλοκή σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γ. Λαμπράκη και Χ. Περραιβού λίγο μετά τις 12, όταν τα νεαρά άτομα πιάστηκαν αρχικά στα χέρια στη μέση του δρόμου, ακριβώς δίπλα από καταστήματα με θαμώνες. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών κρατούσαν μπουκάλια τα οποία και χρησιμοποίησαν ως αντικείμενα της επίθεσης, με τους γείτονες να ειδοποιούν την Ελληνική Αστυνομία.

“Ακούσαμε φωνές και βγήκαμε έξω”

Εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης της περιοχής ο οποίος κατέθεσε ως αυτήκοος μάρτυρας στην Ελληνική Αστυνομία αναφέρει στο ThessPost.gr ότι η συμπλοκή ήταν τόσο έντονη, που βγήκαν έξω από τα μαγαζιά θαμώνες και προσωπικό. «Ακούσαμε φωνές και σοβαρές απειλές. Φαινόταν σαν να ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες, οι περισσότεροι ήταν νεαρά άτομα, ανήλικα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Τα πληρώματα της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία έσπευσαν στο σημείο έχουν λάβει ήδη τις πρώτες καταθέσεις, ενώ με το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα της περιοχής διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών του επεισοδίου, όπως και τα κίνητρα.