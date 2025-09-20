Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου ένας 50χρονος άνδρας έπνιξε την αδερφή του με πλαστική σακούλα και έπειτα κάλεσε την αστυνομία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας στην Θεσσαλονίκη για περιστατικό ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας 59χρονης μέσα στο διαμέρισμά της στου Χαριλάου, από τον ίδιο της τον ετεροθαλή αδελφό.

Ο 50χρονος που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών μετέβηκε στο διαμέρισμα της αδελφής του το μεσημέρι όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, της έβαλε μία σακούλα στο κεφάλι και της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο.

Στις τρεις το μεσημέρι, κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε στο τηλέφωνο πως είχε σκοτώσει την αδελφή του. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν την γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος δεν ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στην ενέργειά του και ζητούσε μόνο τον δικηγόρο του.

Από τις Αρχές εξετάζεται αν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν την σύζυγο και άλλους συγγενείς για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν κάποιες διαφορές.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει προκύψει να υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ θύτη και θύματος. Στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών.