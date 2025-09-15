Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά – Του επιτέθηκαν τρεις άγνωστοι

Τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο οδηγός τρόλεϊ που δέχτηκε άγρια επίθεση από τρία άτομα μέσα στο όχημα, στον Πειραιά.

Άγρια επίθεση δέχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής οδηγός τρόλεϊ στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου, στο κέντρο του Πειραιά, όταν τρία άτομα εισέβαλαν στο όχημα και τον ξυλοκόπησαν.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τη στιγμή που ο οδηγός είχε σταματήσει πριν από στάση, καθώς η πορεία του εμποδιζόταν από σταθμευμένο ΙΧ. Όπως κατήγγειλε, οι δράστες επιτέθηκαν φραστικά και στη συνέχεια τον χτύπησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, πριν τραπούν σε φυγή.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι η επίθεση συνδέεται με τον οδηγό του σταθμευμένου αυτοκινήτου που εμπόδιζε το τρόλεϊ. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για άλλα άτομα που ενεπλάκησαν εκ των υστέρων στον καβγά και επιτέθηκαν στον οδηγό.