Αιγάλεω: Οδηγοί συνεπλάκησαν και τραυμάτισε ο ένας τον άλλον στο μάτι με κατσαβίδι

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι της Παρασκευής στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Λ. Κηφισού.

Ξαφνικά, ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και τότε ο οδηγός μοτοσικλέτας του επιτέθηκε φραστικά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι, ενώ αμέσως μετά ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.