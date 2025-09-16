Ο 32χρονος συλληφθείς για σεξουαλική παρενόχληση, κατηγορείται και για εμπρησμό στον Υμηττό

Ο 32χρονο που συνελήφθη κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω, κατηγορείται και για εμπρησμό σε δασική έκταση του Υμηττού και θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελικής αρχής αύριο, Τετάρτη (17/9).

Ως υπαίτιος και για εμπρησμό συνελήφθη ο 32χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Αιγάλεω.

Μάλιστα, ο 32χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

ΕΛ.ΑΣ.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα. Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής: «συνελήφθη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση του Υμηττού, στην περιοχή του δήμου Βύρωνα Αττικής.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής».

Το περιστατικό με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα έγινε γνωστό από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πως χθες Δευτέρα (15/9), ο 32χρονος προσέγγισε από πίσω μία 14χρονη που περπατούσε στον δρόμο και αφού την έπιασε αγκαλιάζοντας την σφιχτά στο ύψος της μέσης με αποτέλεσμα να την ρίξει στο έδαφος, ανέβηκε προς το λαιμό της, την έφτυσε στο πρόσωπο και εν συνεχεία διέφυγε τρέχοντας.

Στη συνέχεια, κινούμενος επί της οδού Ελλησπόντου, πλησίασε μία 58χρονη γυναίκα, την άρπαξε από πίσω και κόλλησε από πίσω της, της έπιασε το χέρι και αφού πλησίασε το κεφάλι του στο αυτί της, ξεφύσησε και έπειτα έφυγε περπατώντας.

Τέλος, φτάνοντας επί της οδού Νικομηδείας, άνοιξε την πόρτα πυλωτής πολυκατοικίας εντός της οποίας βρισκόταν μία 17χρονη που ακολούθησε και ενώ του ζητούσε να φύγει, εκείνος έκανε κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του και σήκωσε τη μπλούζα του. Τότε η παθούσα φώναξε σε βοήθεια και πάτησε το θυροτηλέφωνο όπου και της άνοιξε η μητέρα της, ενώ κάλεσαν την Αστυνομία.

Ένας 30χρονος αυτόπτης μάρτυρας μαζί με τον 21χρονο ξάδερφο της 17χρονης ακολούθησαν τον δράστη έως ότου κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν επί της συμβολής των οδών Νίκαιας και Κύπρου στο Αιγάλεω, μέχρι που έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι και τον συνέλαβαν.