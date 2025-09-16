Αιγάλεω: Συνελήφθη 32χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά 2 ανήλικες και μια 58χρονη

Ένας 32χρονος, που παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικες και άσκησε βία σε μια 58χρονη γυναίκα, συνελήφθη από την αστυνομία έπειτα από την άμεση αντίδραση δύο νεαρών ανδρών.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας είχε απασχολήσει τις Αρχές ο 32χρονος που συνελήφθη χθες (15/9) το μεσημέρι στο Αιγάλεω, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη σε βάρος δύο ανηλίκων κοριτσιών και μίας γυναίκας. Συγκεκριμένα, είχε συλληφθεί ξανά, μόλις στις 11 Μαΐου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το τελευταίο περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι, στην συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Μαρμαρά. Αρχικά, προσέγγισε από πίσω μία 14χρονη που περπατούσε στον δρόμο και αφού την έπιασε αγκαλιάζοντας την σφιχτά στο ύψος της μέσης με αποτέλεσμα να την ρίξει στο έδαφος, ανέβηκε προς το λαιμό της, την έφτυσε στο πρόσωπο και εν συνεχεία διέφυγε τρέχοντας.

Στη συνέχεια, κινούμενος επί της οδού Ελλησπόντου, πλησίασε μία 58χρονη γυναίκα, την άρπαξε από πίσω και κόλλησε από πίσω της, της έπιασε το χέρι και αφού πλησίασε το κεφάλι του στο αυτί της, ξεφύσησε και έπειτα έφυγε περπατώντας.

Τέλος, φτάνοντας επί της οδού Νικομηδείας, άνοιξε την πόρτα πυλωτής πολυκατοικίας εντός της οποίας βρισκόταν μία 17χρονη που ακολούθησε και ενώ του ζητούσε να φύγει, εκείνος έκανε κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του και σήκωσε τη μπλούζα του. Τότε η παθούσα φώναξε σε βοήθεια και πάτησε το θυροτηλέφωνο όπου και της άνοιξε η μητέρα της, ενώ κάλεσαν την Αστυνομία.

Ένας 30χρονος αυτόπτης μάρτυρας μαζί με τον 21χρονο ξάδερφο της 17χρονης ακολούθησαν τον δράστη έως ότου κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν επί της συμβολής των οδών Νίκαιας και Κύπρου στο Αιγάλεω, μέχρι που έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω, όπου αναγνωρίστηκε από όλα τα θύματά του και από εκεί με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.