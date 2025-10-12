Αίγινα: Σύλληψη πλοιάρχου για τον τραυματισμό του 9χρονου

Οσα ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα για το περιστατικό του τραυματισμού 9χρονου το Σάββατο στο λιμάνι της Αίγινας.

Συνελήφθη ο πλοίαρχος του πλοίου στο οποίο τραυματίστηκε χθες, Σάββατο, 9χρονος στο λιμάνι της Αίγινας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Χθες, τραυματίστηκε ένας 9χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ισραήλ) στο αριστερό του πόδι κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε ένα επιβατηγό οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι της Αίγινας. Ο τραυματισμός προκλήθηκε από τον καταπέλτη του πλοίου που μετακινήθηκε λόγω ξαφνικής αποθαλασσίας. Αμέσως παρασχέθηκαν στον 9χρονο οι πρώτες βοήθειες από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Ο 9χρονος αρχικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ». Από το Λιμεναρχείο Αίγινας που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 36χρονος πλοίαρχος του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου για παράβαση του άρθρου 314 παρ. 1 & 2 του Π.Κ. (σωματική βλάβη από αμέλεια).