Ελλάδα Αίγινα

Αίγινα: Σύλληψη πλοιάρχου για τον τραυματισμό του 9χρονου

Διαβάζεται σε 1'
Λιμενικό Σώμα
Λιμενικό Σώμα EUROKINISSI ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Οσα ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα για το περιστατικό του τραυματισμού 9χρονου το Σάββατο στο λιμάνι της Αίγινας.

Συνελήφθη ο πλοίαρχος του πλοίου στο οποίο τραυματίστηκε χθες, Σάββατο, 9χρονος στο λιμάνι της Αίγινας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Χθες, τραυματίστηκε ένας 9χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ισραήλ) στο αριστερό του πόδι κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε ένα επιβατηγό οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι της Αίγινας. Ο τραυματισμός προκλήθηκε από τον καταπέλτη του πλοίου που μετακινήθηκε λόγω ξαφνικής αποθαλασσίας. Αμέσως παρασχέθηκαν στον 9χρονο οι πρώτες βοήθειες από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Ο 9χρονος αρχικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ». Από το Λιμεναρχείο Αίγινας που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 36χρονος πλοίαρχος του Ε/Γ Ο/Γ πλοίου για παράβαση του άρθρου 314 παρ. 1 & 2 του Π.Κ. (σωματική βλάβη από αμέλεια).

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα